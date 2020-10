Payet et Benedetto sur le banc face à City ?

3

MP

. »Après leur défaite inaugurale dans les dernières secondes face à l'Olympiakos (1-0), l’OM est déjà au pied du mur au moment de recevoir le favori du groupe C : Manchester City, face à qui il faudra impérativement prendre des points pour éviter d’être quasiment condamnés à l'élimination. Et pour cela, plusieurs changements sont attendus. A commencer par leDario Benedetto, lequel devrait, selon, débuter la partie sur le banc. Pas très rassurant pour ses statistiques, quand on sait que l’Argentin n’a plus marqué depuis le mois de février dernier.Mais Benedetto n’est pourtant pas le seul en difficulté parmi les cadres. En effet, Dimitri Payet souffre également de nombreuses critiques depuis le début de la saison et la défaite face à l’Olympiakos n'a évidemment rien arrangé aux affaires du Réunionnais, censé être le leader technique de cette équipe et qui devrait lui aussi démarrer la rencontre assis. Ne restent donc plus qu’à Jordan Amavi et Florian Thauvin de marquer face auxpour mettre fin à l'infernale série de dix défaites consécutives en Ligue des champions.Parce que bon, «» ça marche aussi dans ce sens-là.