Paulo la science

Placé dans la position qui le met le plus en valeur, Pogba a longtemps été le joueur français le plus en vue face au Pérou.

Par Alexandre Doskov, à la Iekaterinbourg Arena

Une composition d'équipe peut prendre mille formes différentes. Mais la constante, c'est que peu importent le système et les joueurs choisis, les choix d'un coach amèneront toujours les fans et les observateurs à poser un torrent de questions. En envoyant sa feuille de match à l'imprimante, Didier Deschamps n'a pas échappé à la règle, et l'encre était à peine absorbée par le bout de papier format A4 que la pluie de points d'interrogation commençait déjà à tomber. Matuidi ailier gauche ? Comment ? Pourquoi ? À quel moment ? Dans quel monde ? Mais aussi des questions plus positives, qui montraient que le public avait été caressé dans le sens du poil : Pogba et Kanté comme base du milieu de terrain, placés juste devant la défense ? Et si c'était la meilleure chose à faire ? Une heure trente de jeu et quinze minutes de pause-buvette plus tard, la réponse ressemble très fort à un « Oui » .Kanté n'a pas trop eu à monter vers l'avant, ses failles offensives n'ont donc gêné personne et il a pu se contenter de faire ce qu'il sait faire de mieux, à savoir être à quatre endroits à la fois quand il faut récupérer le ballon. De son côté, Pogba a pu abandonner ce fardeau que sont pour lui les tâches défensives ingrates et tout démolir en portant le jeu vers l'avant. Et ce soir, Paulo rentrera dans sa chambre d'hôtel en accrochant cette statistique au-dessus de sa porte : depuis le début de la Coupe du monde, il est impliqué sur les 3 buts marqués par l'équipe de France Pour que Mbappé puisse pousser le ballon dans un but vide sur les coups de 20h34 – heure d'Iekaterinbourg –, il a fallu que Pogba crée tout seul l'action quelques secondes plus tôt, sur les coups de 20h33 – toujours heure locale. À ce moment très précis, en se retournant dans le sens du jeu balle au pied, Paolo Guerrero a sans doute pensé qu'il avait eu une bonne idée. Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est se manger un stop monumental de Pogba qui lui a arraché le ballon sans faire de faute avant d'envoyer une passe de sorcier à Giroud. Ne pas marquer de but derrière aurait été un gâchis criminel, et heureusement que Mbappé était à la réception du tir dévié, en devenant au passage le plus jeune Français de l'histoire à marquer dans une grande compétition internationale. Merci la Pog'récupération. En même temps, personne n'a attendu la 34minute de jeu pour comprendre que la Pioche était en forme.Les passes bien senties, les duels remportés, les dribbles intelligemment placés, son attitude de façon générale, tout était là pour montrer qu'il était entré sur la pelouse avec le torse bombé. Sans surprise, sa baisse de régime à partir du milieu de la deuxième mi-temps a coïncidé avec le début des ennuis pour la France , qui a passé toute la fin du match à défendre les dents serrées en scrutant le chronomètre. Malgré tout, la FIFA et son partenaire de crime Budweiser ont préféré remettre leur trophée nul et moche d'homme du match à Kylian Mbappé. Et les rois du verre à moitié vide continueront à dire que Pogba n'est bon qu'une fois tous les 5 matchs. Du coup, la prochaine fois, ça sera après le troisième match de poules, puis le 8, puis le quart, et la demie... Ha, en finale !