Paulo Fonseca s’est fait cambrioler pour 200 000 euros de bijoux

Bienvenue à Marseille... à Lille, pardon.Ce samedi,nous apprend que Paulo Fonseca s'est fait dérober plus de 200 000 euros de bijoux, alors qu'il venait d'arriver à Lille. En attendant de trouver une maison, le technicien portugais et sa compagne ukrainienne résidaient dans une chambre de l'hôtel Mercure du centre-ville. Seulement, le 8 août dernier, pratiquement tous ses bijoux ont disparu. L'auteur de ce cambriolage se nomme Rachid Berbiche, et était jugé en comparution immédiate ce vendredi. Le Francilien de 40 ans, au casier judiciaire bien garni, serait parvenu à subtiliser un badge dans l'un des vestiaires de l'hôtel et aurait fait le tour des chambres. Seize le 27 juillet et dix-neuf le 8 août.La police l'a finalement interpellé en Île-de-France et a retrouvé tous les bijoux du couple, ou presque. Il manque encore une bague Bulgari d'une valeur de 15 500 euros. Si l'accusé nie avoir volé ce bijou, les 10 000 euros en liquide retrouvés dans son appartement ont éveillé les soupçons de la procureure. Rachid Berbiche a finalement été condamné à trente mois de détention, dont six sous sursis probatoire, avec maintien en cellule.En revanche, il aurait pu voler Lihadji, Olivier Létang s'en fiche