Paulo Duarte nouveau sélectionneur du Togo

MDR et AB

Les Éperviers tiennent leur nouveau coach.Sans sélectionneur depuis le départ de Claude Le Roy il y a un mois (suite à l’élimination des Eperviers lors des qualifications pour la CAN 2022 au Cameroun), la Fédération togolaise a annoncé ce lundi avoir trouvé son remplaçant en la personne de Paulo Duarte . L'ancien entraîneur du Mans (une courte pige en 2009) est un habitué des sélections africaines, lui qui a coaché le Burkina Faso (2007-2012 et 2016-2019 avec à la clé une troisième place à la CAN 2017) et le Gabon (2012-2013).Problème : le coach portugais est actuellement sous contrat avec le club angolais de Primeiro do Agosto. Or, la formation de Luanda exigeait la somme de 90 000 euros pour libérer le technicien avec effet immédiat. Le Togo, histoire de faire quelques économies non seulement en évitant de verser cette indemnité, mais aussi d’économiser quelques mois de salaire, a donc préféré confier à Jonas Kolma, un entraîneur local (et beaucoup moins cher), la gestion des deux matches qualificatifs pour la Coupe du Monde 2022, au Sénégal (5 et 8 juin) et contre la Namibie (11 et 14 juin).Duarte a été préféré à Alain Giresse, au Belge Paul Put et au Congolais Florent Ibenge. Il succède à Claude Le Roy, qui avait quitté son poste en avril, cinq ans après sa nomination, suite à l’élimination des Eperviers lors des qualifications pour la CAN 2022 au Cameroun. Pour la petite histoire, la Fédération Togolaise de Football (FTF) a demandé que chaque candidat verse la somme de 380 € pour que son dossier soit validé, une information confirmée par plusieurs postulants en personne ou par leurs représentants.Il n’y a pas de petits profits.