Peyraud-Magnin, gardienne dans sa galaxie

Face à l’Italie, Pauline Peyraud-Magnin ne va pas seulement retrouver de vieilles connaissances : elle va vivre son premier tournoi dans la peau d’une numéro 1. Une ascension fulgurante doublée d’une belle récompense pour la jeune trentenaire, aujourd’hui bien fixée à la Juventus après avoir pas mal bourlingué et galéré dans la peau de la doublure. Aujourd’hui, les Bleues ont l’assurance d’avoir un dernier rempart particulièrement solide à leur disposition. Tant mieux.

Stable et multiplication

Avec Hulk, on gagne

La dernière fois qu’on avait parlé à PPM, c’était pour évoquer la question de son coming-out public . Un geste courageux de la part de la gardienne, alors à l’Atlético de Madrid, qui devenait ainsi la deuxième joueuse française à révéler ouvertement son homosexualité. Depuis, celle qui se fait surnommer Hulk par ses coéquipières a trouvé une autre forme de paix intérieure : celle de la stabilité sportive. Après avoir signé à la Juventus la saison dernière , Peyraud-Magnin est sortie d'un exercice plutôt réussi en remportant le triplé Scudetto-Coupe-Supercoupe d’Italie dans la peau de la portièreDe quoi effacer les années de frustration à Arsenal, où elle a été reléguée sur le banc par l'Autrichienne Manuela Zinsberger, puis de l'Atlético, où elle a connu le même sort avec la Suédoise Hedvig Lindahl., confiait récemment àcelle qui a fêté ses 30 ans au mois de mars dernier.(l'Australien Joe Montemurro, NDLR)familytogether"Je viens jouer pour toi, c'est pour ça que je joue au foot."Preuve que ses années de globe-trotteuse sont désormais derrière elle, Peyraud-Magnin, dont le contrat courait déjà jusqu'en 2023, a prolongé son bail pour une saison supplémentaire. Et cette fois-ci, aucun nuage à l'horizon pour venir la déloger d'entre les bois de la Vieille Dame. Mais en regardant dans le rétro, la gardienne ne voit pas forcément ses précédentes expériences à court-terme avec un regard négatif :, expliquait l'intéressée cette semaine en conférence de presse.(en 2014, NDLR)Et quand Peyraud-Magnin va bien, c'est toute l'équipe de France qui en profite. Depuis qu'elle a récupéré la place de titulaire de Sarah Bouhaddi, laquelle a juré ne plus revenir en sélection tant que Corinne Diacre sera aux commandes, en septembre 2020, le bilan des Bleues est plus que flatteur : 22 matchs, un nul, une défaite et seulement neuf buts encaissés. De quoi se sentir pousser des ailes au moment d'affronter l'Italie ce dimanche, une sélection qu’elle connaît plutôt bien, puisque les trois quarts des adversaires des Françaises jouent habituellement avec PPM à la Juventus., révélait ainsi sa coéquipière Marion Torrent.Mais gare à l’excès de confiance :, analysait la gardienne dans les colonnes deEn attendant, on pourrait l’oublier, mais Peyraud-Magnin va elle aussi disputer son premier vrai tournoi avec le statut de taulière., listait-elle, sans fausse modestie. Et comme elle le rappelait en conférence de presse, les supporters peuvent dormir sur leurs deux oreilles : elle est prête à assumer son nouveau rôle.Nous aussi. Ne serait-ce que pour voir cette immense fan de Queen verser sa larme au moment où résonneraà Wembley.

