Bernardoni et Thioub arrivent à l'ASSE, Mateta en approche

Angers SCO confirme son intention de prêter Paul Bernardoni et Sada Thioub à l'AS Saint-Étienne. Le prêt de deux de ses joueurs entre dans la logique du Club de réduire sa masse salariale et d'anticiper de potentiels transferts, afin de respecter les exigences de la DNCG. pic.twitter.com/r44syrvN0v — Angers SCO (@AngersSCO) January 4, 2022

Il y avait un lot sur les prêts.Le gros mercato de l’AS Saint-Étienne démarre sur les chapeaux de roues, alors que trois transferts sont déjà sur la table après celui de Bakary Sako . Paul Bernardoni et Sada Thioub seront prêtés par le SCO d’Angers dans le Forez, comme l’a annoncé le club angevin sur Twitter, qui souhaite. En froid avec son entraîneur Gérald Baticle, blessé entre novembre et mi-décembre, le portier a vu son suppléant Danijel Petković marquer des points en son absence ; l'ailier sénégalais, lui, n'est plus apparu avec l'équipe première depuis la première journée, le 8 août.La troisième arrivée potentielle est celle de Jean-Philippe Mateta, actuellement prêté par le FC Mayence à Crystal Palace (normalement jusqu'en juin). L’ancien attaquant de l’Olympique lyonnais et du Havre (cinq apparitions pour un pion cette saison en Premier League) viendrait également en prêt. D’après les informations du Progrès , les dirigeants stéphanois auraient donc conclu un accord tripartite avec les clubs allemand et anglais, qui leur permet par ailleurs de ne pas prendre en charge la masse salariale du joueur. Wahbi Khazri et les autres peuvent partir à la CAN le cœur léger.