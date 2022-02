Paul Baysse va réintégrer le groupe bordelais

BB

En voilà un qui a eu plus de chance que Laurent Koscielny Le défenseur de Bordeaux Paul Baysse, qui avait été envoyé en réserve comme plusieurs autres joueurs , va réintégrer le groupe professionnel des Girondins de Bordeaux., a déclaré le directeur sportif Admar Lopes durant la présentation des nouvelles recrues Josuha Guilavogui Danylo Ignatenko et Anel Ahmedhodžić ce mardi.L'ancien défenseur sedanais, brestois ou niçois (33 ans) n'effectuera son retour que lorsqu'il aura récupéré d'une douleur musculaire le gênant en ce moment. Avec les arrivées de Marcelo et Ahmedhodžić, Paul Baysse ne devrait pas retrouver beaucoup de temps de jeu malgré son retour. D'autant que le Brésilien semble d'humeur revancharde :a déclaré l'ancien Lyonnais. Paul Baysse est le seul des six joueurs envoyés en réserve à réintégrer le groupe. Koscielny, Otávio (Atlético Mineiro), Samuel Kalu (Watford) et Josh Maja (Stoke City) sont partis ou sur le départ. Pour Mehdi Zerkane, c'est plus compliqué : selon L'Équipe , les Girondins avaient accepté une offre de prêt avec option d'achat de Lausanne, que l'Algérien aurait refusé. Sur Instagram, il a même coupé court à toute rumeur.Si jamais, il a tout de même encore un peu de temps pour faire volte-face : le mercato suisse ne ferme ses portes que le 15 février.