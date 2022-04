Pau Torres, le bon gamin jaune

Bayern Munich Villarreal Ligue des champions Diffusion sur

Ce faiseur de Roig

« Personne ne peut sentir ce que c’est d’être de Vila-real comme lui, parce que toute sa famille est d’ici. Il a grandi en même temps que le club et s’est formé grâce au développement du club. »

Les quatre-roues de la fortune

« J’ai toujours éduqué mes fils pour qu’ils soient indépendants, pour qu’ils soient prêts à partir. Pau a toujours géré tout ce qui le concernait. »

« Comme être humain, c’est un numéro 10 »

« Notre famille est juste une famille de plus à Vila-real, issue de la classe moyenne. »

Le sang jaune

Par Anna Carreau, à Vila-real









À Vila-real,de 50 000 âmes de la Communauté valencienne, le nom de Pau Torres court littéralement les rues. Sur le dos des gamins, le maillot jaune est souvent floqué d’un numéro 4 et d’un « Pau » , aussi timide que symbolique., assure la vendeuse de la boutique du stade, où le défenseur central est de toutes les publicités., s’émeut Luisa, la mère du "Xiquet del poble" (enfant du pueblo, en valencien, NDLR), assise sur l’une des deux statues qui se dressent devant l’Estadio de la Cerámica.À quelques jours d’un match qui pourrait être l’un des plus importants de sa carrière, Pau a (déjà) presque tout gagné avec le club de sa vie. En soulevant la Ligue Europa à Gdansk en mai dernier, le jeune d’alors 24 ans permettait à Villarreal d’écrire la toute première ligne de son palmarès, n’ayant jusqu’alors jamais disputé la moindre finale. Mais la plus belle page de son histoire restera celle qu’il écrit chaque jour en étant Pau, le gamin de Vila-real devenu titulaire de Villarreal., assure Fran Palomares, son entraîneur chez les cadets, à 12-13 ans.Né un 16 janvier 1997, Pau Francisco Torres de son nom complet a eu la chance de croiser la route de Fernando Roig, milliardaire local ayant fait fortune dans la céramique et qui a repris le club l’année même de la naissance de Pau. Celui qui est toujours président aujourd’hui a non seulement ramené des fonds, mais surtout un modèle de formation, que suivra Pau Torres six ans plus tard., se rappelle Jordi, son frère, qui, depuis, regarde son frère jouer.Éduqué entre un oncle ancien joueur de Villarreal et Gică Craioveanu, le gamin ne vit pas le rêve de ses parents, qui l’incitent avant tout à prendre du plaisir. Salva, entraîneur de Pau entre ses 6 et 12 ans, se souvient que peu importe où il le faisait jouer,, poursuit celui qui aujourd’hui voit les progrès de son petit protégé dans l’antre jaune qui surplombe le quartier. Et même lorsque son entraîneur lui disaitlors des coups d’envoi, le minot s’exécutait., s’amuse encore sa mère presque 15 ans après.Le jeune Pau s’accommode du jeu de possession à base de relances courtes et prises de risque qui deviennent les bases de l’ensemble du système de formation mis en place par Villarreal., maintient Fran Palomares, qui a passé 19 ans au club et a vu l’actuel numéro 4 de l’effectif incarner cette évolution. Et lui qui était habituellement milieu de terrain est passé un cran derrière, pour faire profiter de sa qualité balle au pied, mais surtout se faire une place dans un onze où jouer dans l’entrejeu le condamnait vraisemblablement au banc., expliquait Pau à sa mère qui interrogeait son nouveau rôle. Fran se souvient qu’il n’était pas celui qui tapait dans l’œil des coachs à l’époque, mais qu’il avait su les conquérir avec une chose : son énorme goût de l’effort., raconte celui qui le décrit comme introverti.Un comportement calme, responsable et respectueux, qui en plus d’en faire le chouchou de ses entraîneurs, lui vaut évidemment d’obtenir le brassard de capitaine dans chaque catégorie. Fran et Salva s’accordent à dire qu’il était désigné naturellement par ses coéquipiers, et qu’il n’était pas du genre braillard, mais plutôt à dire les choses juste quand il faut. Le tout en ne vivant pas forcément avec ses coéquipiers, puisque le petit veinard, vivant à cinq minutes à pied du stade, continue de loger chez ses parents quand beaucoup crèchent dans laface aux terrains d’entraînement., raconte Salva, qui a vu un paquet de larmes couler sur les visages des gamins. Luisa, la mère de Pau, devient alors la mère de tous ceux dont les parents vivent trop loin de Vila-real pour rentrer le week-end. Certains squattent à la maison, d’autres demandent un coup de main pour trouver un créneau chez le médecin, un appart à louer en cas de visite de proches... Des circonstances qui lui permettent de garder les pieds sur terre plus que n’importe qui, là où d’autres pensent déjà être pros en arrivant à la Masia locale. Pourtant sa carrière aux allures idylliques aurait pu s’arrêter du jour au lendemain.À 14 ans, Pau se fracture le tibia et le péroné et n’est pas sûr de pouvoir rechausser les crampons un jour., explique Luisa, qui a du mal à ressasser cette période compliquée où son fiston tournait en rond à la maison. Manquant la fin de saison et le début de la suivante, le capitaine ne déroge pourtant pas à sa classe habituelle., raconte sa mère encore un peu émue.Des petits gestes simples, mais qui ont marqué les entraîneurs qui ont vu Pau passer dans leurs rangs. Certains voient même lui un modèle pour ce qui est de l'éducation., justifie Luisa."S’il manque quelque chose, ce sera de votre faute !"Responsabilisés très tôt, en raison du travail de leurs parents, les deux frangins ont tout de même vécu une enfance faite de parties de foot improvisées sur la place de la mairie en sortant du collège ou de ballons glissés entre les draps étendus dans le jardin des grands-parents. Son frère Jordi, lui, est devenu entraîneur après avoir, lui, échoué dans les rangs de la. Pourtant, il assure que Pau ne lui a jamais opposé sa propre réussite, bien au contraire. Loin d'avoir la grosse tête, il demande même à 18 ans la validation auprès sa mère pour acheter sa première voiture, une Volkswagen Scirocco., explique-t-elle.Même lorsqu'il débarque à Málaga pour un prêt qui lancera ensuite sa carrière professionnelle, le grand gaillard d’1,91m a le regard de laqui plane sur chacun de ses faits et gestes, y compris lorsqu'il s’entête à vouloir acheter un barbecue un 15 août. Mais s’il a connu les tentations de tout gamin de 18 ans touchant un premier salaire conséquent, il n’a jamais dépensé à outrance., dévoile Jordi, qui précise que son père comme sa mère ont toujours travaillé, même après la réussite du fiston.Suivant les valeurs familiales, Pau s’est ainsi lui-même infligé une routine extrêmement stricte, qui lui a permis d’être le joueur ayant joué le plus de minutes la saison passée et d’enchaîner avec une nouvelle saison au rythme d’un match tous les trois jours sans problème., reconnaît Fran.Salva, lui, se souvient que son coéquipier Alberto Moreno lui a dit que Pau était, et que s’il y avait plus de personnes comme lui,. Lea même conquis le cœur du boss du Sous-Marin jaune, raconte sa mère :"Je voudrais vous féliciter, non pas parce que vous êtes la mère d’un joueur, mais parce que vous êtes la mère de Pau. Comme être humain, c’est un numéro 10."En plus d’être le gamin parfait, le titulaire indiscutable de la charnière de Villarreal vit un rêve éveillé., dit solennellement Jordi, assis dans les gradins du stade de l’équipe réserve où son frère a joué durant deux ans.Et il a joué contre Gerard Piqué, son autre idole. Mais c’est bien du jaune qui coule dans les veines de celui qui n’a connu que le club de sa ville. Fran se souvient même d’une anecdote :Dix ans plus tard, lorsque Villarreal se qualifie pour sa finale de Ligue Europa en battant Arsenal, Pau Torres prend aussi la revanche de ses aînés, battus par lesen 2006 et 2009. Et l’introverti gamin du club laisse même échapper quelques larmes en direct sur Movistar. De l’autre côté de sa TV, Manuel Torres avait lui aussi les yeux humides en voyant le discours de son petit-fils., explique Jordi.Moins d'un an après avoir levé la coupe depuis le bus à impériale sous les yeux de son grand-père à son balcon, Pau Torres va tenter à nouveau de cadenasser le non moins impérial Lewandowski, pour continuer d'écrire l'histoire de Villarreal par un gamin de Vila-real.