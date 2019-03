Patrik Schick consulte un coach mental

CAR

Le réveil du jeune loup.Buteur lundi dernier face à Empoli (2-1), Patrik Schick a inscrit son troisième but de la saison en Serie A. Arrivé à la Roma en 2017, l'attaquant de 23 ans n'a pas encore marqué les esprits, la faute à des blessures à répétition et une grosse concurrence. Mais le jeune joueur tchèque semble vouloir aller au-delà de cette mauvaise passe, et ce grâce notamment à un coach mental.En effet, selon le, leconsulte depuis le mois de janvier un entraîneur spécialisé dans la psychologie du sport, Jan Muhfelt. Ce dernier travaille sur la confiance du joueur, et sa prise de conscience de ses moyens et capacités. Le coach s'appuie sur trois axes pour faire progresser le joueur : le dialogue intérieur, la nécessité d'arrêter de s'apitoyer sur son sort, et la capacité de se projeter dans le futur. Et tout cela se fait par des échanges quotidiens, en particulier des appels vidéos pour faire des exercices de respiration par exemple.On a trouvé le futur bienfaiteur du Paris Saint-Germain !