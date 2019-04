Patrick Bénéteau, 59 ans : « Je n'ai cassé que deux jambes en quarante ans de carrière »

À 59 ans, Patrick Bénéteau sévit au poste de gardien de but Saint-Perdon, dans les Landes, en 11e division. En près de quarante ans de carrière, cet ancien employé des PTT a vu du paysage défiler. Pas encore décidé à raccrocher les gants, le natif de Tarbes raconte tout : son bref passage au PSG à l'adolescence, les entraînements de Jean-Michel Larqué au Racing et les premières parades de Stéphane Ruffier à Bayonne. Entre autres.

Propos recueillis par Claude-Alain Renaud

Oui voilà, j’essaye de les diriger, de les conseiller. Mais je joue toujours aussi, hein ! Ce week-end, par exemple, j'étais titulaire. On a fait 1-1 contre Saint-Avit sur un terrain proche d’un champ, mais cela reste un grand plaisir. Je prends un but le mec est seul au deuxième poteau, je sors dessus et il frappe pleine lunette au premier poteau. Mais je suis content de ma prestation.Oui voilà c’est ça.. Non, en fait, c’était un moyen de m’intégrer dans les Landes, car j’ai passé 20 ans à Bayonne, mais c'est un département que je ne connaissais pas du tout. J’ai été muté dans le Pays basque, à Saint-Jean-Pied-de-Port en 1983, pour le boulot. Je travaillais chez Orange, enfin les PTT à l’époque, qui sont devenus France Télécom par la suite. J’ai voulu aller dans la région car quand j’étais petit, j’allais en vacances pendant un mois chez mes grands-parents, qui habitaient pas très loin, dans le Gers. J’avais donc cet attachement qui faisait que j’avais envie d’y retourner. Après ma pause, je me suis donc installé dans les Landes. Avant ça, il y a eu une parenthèse de trois ans sur l’île de la Réunion. Je tenais un snack et je ne voulais surtout pas me blesser, dont je ne jouais pas au foot, mais je courais beaucoup. Physiquement, j’étais au point, très affûté.Non. À Saint-Perdon, à une époque où notre équipe réserve était très juste, j’ai joué arrière droit et avant-centre. Puis il y a eu un changement d’entraîneur et j’ai vraiment repris mon poste de gardien. Je suis gardien depuis que j’ai commencé le foot à Argenteuil, à 13 ans.Mon père était lui aussi gardien de but.Quand il habitait en Vendée, il a même été contacté par le FC Nantes , mais ça n’est pas allé plus loin. Moi, à l’adolescence, quand j’habitais à Argenteuil, j’ai joué au PSG . Il n’y avait pas d’entraîneur pour les gardiens. Et puis j’allais aux entraînements en mobylette, ça faisait 25 kilomètres de trajet, alors mes parents ont voulu que je me rapproche de la maison. J’ai donc signé au Racing Club de France Ah oui vraiment ! En fait, c’était l’équivalent d’un centre de formation, sans en avoir le titre car ça n’existait pas vraiment. On a fait des sélections pour y entrer, qui se sont déroulées dans un parking, on devait plonger dans tous les sens. Je me suis bien amoché. C’était sur une espèce de terrain stabilisé. Aujourd’hui, on jouerait aux boules dessus quoi !C’était la division d’honneur à l’époque, le plus haut niveau pour les juniors. Derrière moi, il y avait le gardien de l’équipe de France cadets. Donc oui, j’avais plutôt un bon niveau ! Pour situer ce que représentait le Racing à l’époque, Jean- Michel Larqué était entraîneur-joueur. Pendant un an, je m’entraînais avec l’équipe première, et il était là. Il ne fallait pas lui faire la passe à trois centimètres à côté. C’était un vrai pro, il savait ce qu’il voulait, il avait un fort caractère. C’était formateur, il fallait être concentré.J’espérais être en équipe première du Racing, oui. Mais je n’ai peut-être pas été assez patient. J’ai eu deux-trois propositions et je suis parti. À 23 ans, en 1983, je suis parti au Pays basque pour le boulot. Et puis j’ai raccroché les crampons en 1997 sans penser que j’allais les remettre un jour. J’étais passé entraîneur-joueur, puis c’est toujours pareil dans les équipes réserves, il faut batailler pour avoir 13 joueurs à l’époque, aujourd’hui 14. Puis je m’étais mis au golf... Et quand je suis rentré de La Réunion, je me suis remis au foot !Dès le premier entraînement à Bayonne, j’étais dans le bain : ils étaient en quatrième division, je fais une sortie aérienne, je mets un bouchon sur un mec, il me regarde et me dit « t’es qui toi ? » Après, moi, pour l’anecdote, je n’ai cassé que deux jambes dans ma carrière.Une fois à l’entraînement sur un collègue. Et une autre fois contre un club des Landes, l’ailier me déborde une fois et il marque alors qu’il est signalé hors jeu. Ça énerve un gardien ce genre de chose... Il me le fait une deuxième fois, ça me chauffe. Et la troisième fois, il n’a pas eu le temps de déborder, voilà.Pour être gardien, il faut l’avoir un peu quand même.Disons que j’ai plus le style de Ruffier que celui de Lloris. D’ailleurs, j’ai croisé Ruffier à Bayonne. Il était chez les petits quand j’étais en équipe première. On faisait les entraînements de gardien avec Monsieur Parmentier, qui entraînait tous les gardiens de toutes les catégories. Et on voyait déjà que Ruffier était bon. Je ne connaissais pas son nom à l’époque, mais il avait clairement un petit quelque chose en plus par rapport aux autres.Ah oui, sur les ballons aériens, ils sortent beaucoup moins que nous à l’époque, ils sont plus sur la ligne. En revanche, ils sont nettement meilleurs que nous au pied.Je joue toujours en Adidas, avec les chaussures en cuir bien épaisses et larges.Mes pires troisièmes mi-temps, c’est quand j’étais à l’Aviron Bayonnais. C’était terrible... Mais c’était terrible aussi sur le terrain. Au niveau de l’engagement, c’était un autre football on va dire.Les gars sont surpris de voir un vieux arriver comme ça, mais après, une fois que je leur ai fait deux-trois sorties dans les pieds et quelques parades, ils se disent «Ce qui a vraiment changé, ce sont les règles.Quand j’ai commencé, on avait la passe en retrait, je jouais très peu au pied. Par exemple, je ne tape pas les six mètres, je n’ai jamais su les taper, parce que ça ne se faisait pas à l’époque, ce n’était pas dans l’air du temps. Le gardien ne tapait pas au pied. Donc effectivement, cette évolution fait un peu peur. Quand mes joueurs me font des passes en retrait, ce n’est pas toujours facile pour moi, mais bon, j’arrive à me débrouiller !Bah je n’en sais rien en fait, j’hésite encore. J’ai le genou qui grince un peu, mais par moment, il marche très bien.Oui, la retraite du boulot, c'est bon, j’y suis déjà. En fait, ma retraite me permet de récupérer un peu plus après les entraînements et les matchs !