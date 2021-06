Patrice Garande remercié par Toulouse

Le Club a informé Patrice #Garande de sa décision de mettre un terme à leur collaboration, à dater d‘aujourd’hui. — Toulouse FC (@ToulouseFC) June 2, 2021

AL

Une 3place en Ligue 2, un barrage aller-retour perdu contre Nantes, et c'est la porte pour Patrice Garande.À un an de la fin de son contrat sur les bords de la Garonne, Garande s'est fait limoger par Toulouse ce mercredi, trois jours après une victoire au goût de défaite à la Beaujoire contre le FCN , le rêve de montée dans l'élite étant réduit à néant. Le TFC n'a pas donné les raisons poussant le club à mettre fin à leur collaboration, mais l'ancien coach de Caen paye probablement des choix tactiques (et d'hommes) parfois discutables, ainsi que des relations de plus en plus tendues avec certains membres de son staff et le président Damien Comolli.Et hop, un nouveau club français à la recherche d'un entraîneur, c'est la mode !