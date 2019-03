Passionnément, Balotelli, pas du tout

Si les débuts de Super Mario avec l'Olympique de Marseille sont idylliques, la réception de Nice permet aussi de rappeler que l'histoire de l'Italien était, au départ, aussi intense avec les Aiglons avant de devenir électrique. Une romance peut-elle donc survivre au temps, quand elle concerne Mario Balotelli ?

« On lui en veut, c’est sûr »

L'heure de se fixer ?

Par Mathieu Rollinger

Fréquenter Mario Balotelli pendant plus de 800 jours est passionnant, captivant, usant. Tant sportivement que socialement. Les Niçois peuvent en attester, tant ils sont ressortis lessivés de leur relation avec l'attaquant italien : l’odeur qui s’accroche au fond des sinus en rappelle certes les plus belles heures, mais les tissus se sont, avec le temps, relâchés et froissés. Libéré de son contrat, libre de quitter un club où il ne marquait plus, libre de ne plus être un poids dans le vestiaire niçois, Balotelli est parti. Mais, sur la Côte d’Azur, chacun a encore en tête ses débuts pimpants.Le 12 septembre 2016, Balotelli faisait sa première apparition sous le maillot rouge et noir à l’Allianz Riviera contre l’ Olympique de Marseille , qui venait d’être racheté par Frank McCourt Un penalty et un coup de tête pour participer à la victoire (3-2) des Aiglons, voilà Super Mario déjà adopté par le peuple niçois. Deux ans et demi plus tard, Mario a toujours les supporters dans la poche, sauf que ces derniers sont désormais marseillais, que lui est un joueur de l’OM et qu'il s’apprête à recevoir son ancien club au Vélodrome. Forcément un rendez-vous particulier. «, confiait Dante dansLes Niçois peuvent en témoigner : Mario Balotelli n’est jamais aussi dangereux que lorsqu'il est en mission séduction. Quand l’Italien cherche à prouver qu’il est à sa place. Et, comme en août 2016 avec le Gym, le Palermitain de naissance a également réussi ses débuts avec les Phocéens. Pour sa première entrée contre le LOSC (1-2) , il avait réduit le score dans le temps additionnel. «» , lâchait amèrement Malang Sarr . De fait, c’est une constante dans sa carrière : Mario a toujours marqué lorsqu'il étrennait le maillot d’une nouvelle équipe. En 2007, il inscrivait un doublé pour sa première sortie avec les pros de l’ Inter , lors d’un amical face à Sheffield. Une réussite immédiate également observée lors de sa première titularisation avec lesen match officiel (un match de Coupe contre la Reggina), pour sa première avec un mailloten 2008, celui des espoirs italiens (contre la Grèce ), histoire de répondre à ceux qui pensaient qu’un Noir n’avait pas sa place avec la, mais aussi à Manchester City (contre Timișoara en Ligue Europa) et au Milan (doublé contre l’ Udinese ).Une exception : il était resté muet pour ses débuts avec Liverpool contre Tottenham . Et ce n’est peut-être donc pas un hasard si son expérience chez lesfut la plus courte. Avec Mario , c’est tout de suite ou jamais. Comme un besoin de montrer qu’il existe, lui qui avait été abandonné par sa famille ghanéenne, pour que personne ne l'oublie. «, racontait Disma Bossini, l’ancien chauffeur de bus de Lumeazzane, à(#95).» Mais si les premiers contacts sont souvent rayonnants, le ciel ne reste en revanche jamais bleu très longtemps.Car comme souvent avec Mario , c’est après que ça se gâte. À Nice , ses relations avec Patrick Vieira se sont tendues, l’Italien devenant de plus en plus ingérable à mesure que durait son inefficacité (zéro but en dix matchs). Son spleen devenait un poids pour ses coéquipiers. Ce que rapportait Malang Sarr cette semaine. «» Une sortie qui sonne comme un avertissement aux Marseillais, qui sont pour l’instant sous le charme de Balotelli, avec ses quatre buts en six matchs.Engagé pour cinq mois avec l’OM, l’attaquant semble avoir tout de même changé des choses dans son approche. Comme s’il avait retenu quelques leçons. Quand, à l’époque, il cherchait à gagner le respect de ses nouveaux coéquipiers en voulant tout simplement les écraser, il semble aujourd’hui plus dans le partage. En atteste saavec Florian Thauvin . Un garçon à qui il peut laisser botter les penaltys, alors qu’il en est le tireur désigné, et qui à l'inverse lui a donné le goût de célébrer ses buts, ce qu’il ne faisait jamais, estimant qu’en marquant, il faisait juste son métier. Tant pis, si ce sera la version du «» que l’on retiendra - «En plus d’avoir offert un plan média à l’OM estimé à 270 000 euros et aux millions d’euros de retombées, sa vidéo postée sur Instagram en direct après son but contre Saint-Étienne témoigne d’une chose : Mario Balotelli est bien à Marseille . Comme il pouvait l’être un temps à Nice , Milan ou Manchester. Et on devrait savoir si cette histoire d’amour pourrait se prolonger, l’Italien n’excluant pas de rester la saison prochaine dans la cité phocéenne. «, assurait-il dans une interview à» La réussite et s’exposer à voir une relation se dégrader, ou l’échec et une passion qui restera aussi forte que courte : à Balotelli de savoir s’il accepte, à 28 ans, d’être enfin chéri pour le meilleur, mais aussi pour le pire.