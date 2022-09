Passé par Reims et Paris, Valentin Roberge est sélectionné avec Chypre

À 35 ans, Valentin Roberge, ancien de Guingamp, du PSG ou de Reims, a été appelé pour la première fois en équipe de Chypre. Le natif de Montreuil évolue à l'Apollon Limassol depuis 2016 et va donc découvrir la sélection ! pic.twitter.com/YJmK3mRlCS — Footballski (@footballskiFR) September 20, 2022

Vu la liste des forfaits en Bleus, il vient sûrement de cramer sa carte pour le Mondial.Valentin Roberge, 35 ans et natif de Montreuil, va honorer sa première sélection internationale pendant cette trêve avec Chypre en affrontant la Grèce et le Kosovo ces samedi et mardi prochains en Ligue des nations. Un aboutissement pour celui qui est défenseur central de l’Apollon Limassol depuis 2016 et a fait toute sa formation en France. Il a d’abord garni les rangs des réserves de Guingamp, puis du PSG avant de commencer sa carrière de globe-trotter entre l’Aris Salonique (Grèce), le Maritimo Funchal (Portugal) , puis Sunderland (Angleterre) et Reims.Il a accroché onze matchs de Ligue 1, dix de Premier League, 184 rencontres chypriotes et une aventure cette saison en Ligue Europa Conférence à son tableau, ce qui vient de lui ouvrir des portes à l’international.Six mois après l’arrivée d’Hervin Ongenda, cela n’a rien d’une coïncidence.