PasinoBet - 110€ de bonus offert dont 10€ sans dépôt - Notre avis détaillé !

Attendu depuis plusieurs années, le site de paris sportifs du célèbre casinotier français Partouche a été lancé. Et on peut dire que PasinoBet est une très belle surprise et il ne devrait pas seulement plaire aux supporters de Montpellier, dont il est le sponsor maillot

PasinoBet

Le Bonus PasinoBet

Comment récupérer l'offre 1 du Bonus PasinoBet ?

Comment récupérer l'offre 2 du Bonus PasinoBet ?

Les Cotes

La Diversité des paris

Le Site

Les Paris en Live

Le Service client

Le Bonus depeut aller jusqu'à 110€ offerts dont 10€ à récupérer sans sortir votre CB !offre le choix entre deux bonus de bienvenue à ses joueurs, l'un tourné paris sportifs et l'autre qui va davantage plaire aux joueurs de casinos.- Inscrivez-vous chez PasinoBet- Validez votre compte en envoyant les pièces demandées (justificatifs d'identité et bancaire)- Vous avez le droit à 10€ offerts sans avoir à déposer- Faites ensuite votre 1er dépôt si vous souhaitez bénéficier de votre 1er pari remboursé- Faites votre 1er pari (par exemple de 100€ pour pour obtenir le bonus maximum)- Si votre pari est perdant, il vous est totalement remboursé en 2 paris gratuits (50% dès que votre pari est terminé et 50% à la validation définitive du compte). Le remboursement sa fait donc sous la forme de deux paris gratuits à utiliser sur Pasinobet.fr- Inscrivez-vous chez PasinoBet et faites un 1er dépôt et commencez à parier sur PasinoBet- 50% de votre 1er dépôt (par exemple 50€ si vous avez déposé 100€) vous est offert en crédit de jeu pour jouer aux Pasinos de la Grande Motte ou de Palavas- Un mail vous sera envoyé sous 48h après votre 1er dépôt avec un code à présenter dans l'un des deux casinos de votre choix.- Faites votre 1er pari (par exemple de 100€ pour pour obtenir le bonus maximum)- Peu importe que votre 1er pari soit gagnant ou perdant, 50% du montant de votre 1er pari (par exemple 50€ si vous avez parié 100€) vous est offert sous la forme d’un pari gratuit. Celui-ci sera crédité lorsque votre compte sera entièrement validé (sous 48h après la saisie du code d’activation).Pour son lancement dans les paris sportifs, le groupe casinotier Partouche a mis le paquet sur les cotes. En effet,offre de très de belles cotes, au-dessus de la moyenne du marché. PasinoBet.fr présente même très souvent les toutes meilleures cotes sur les favoris.propose l'une des plus grande offre de paris du marché avec de très nombreux sports couverts comme le foot, le rugby à XV, le basket-ball, le tennis, le baseball, le hockey, le volley, le foot américain, la boxe, le cyclisme, le golf, les sports mécaniques, le rugby à XIII, le snooker et le water-polo.Les affiches de foot peuvent présenter près de 250 paris, ce qui est au-dessus des autres sites de paris sportifs.Le siteoffre une interface simple mais claire, avec de belles couleurs rouge, blanche et noir qui ont l'habitude de bien se marier. Malgré cela, PasinoBet.fr n'est pas sponsor de l'OGC Nice ou du Stade Rennais mais bien de Montpellier. Invitant ses parieurs à tous les matchs joués à la Mosson,a même fait gagner à l'un d'entre eux 50.000€, après qu'il a touché 3 fois la barre transversale au jeu nommé La Partouche Barre !Le Live deest bien détaillé et fourni en matchs. Clairement, vous pouvez miser sur un but dans le money-time de Liverpool au sein d'une interface plaisante.En cas de problème, litige ou question à poser, levous répondent par par email. On aurait aimer voir un Live Chat mais il existe aussi une FAQ très complète et très pratique.Email : support@pasinobet.frFAQ : directement sur le site