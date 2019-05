Pascal Théault : « Le formateur n'est pas un coach ! »

« Les éducateurs de l’INF Clairefontaine, qui sont pour moi des modèles, formaient des joueurs à 100%. Aujourd’hui, il y a de moins en moins de formateurs, et de plus en plus d’entraîneurs de jeunes obnubilés par les classements. »

Propos recueillis par Christophe Gleizes et Julien Duez, à Abidjan

Le Président me l’a demandé. Et j’ai dit oui, à 150%. Parce que je n’ai jamais mieux travaillé que lors de mon premier séjour ici. Cette expérience de six ans, entre 2002 et 2008, a été la plus belle de ma vie. Par la suite, j’ai travaillé à l’académie royale de Rabat. C’était un endroit où il y avait 100 fois plus d’infrastructures, de monde et de budget. L’endroit rêvé sur le plan matériel, mais pas forcément le lieu adéquat pour se sentir accompli dans ma tâche de formateur.En Afrique noire, on est obligé de se dépouiller, de mettre les mains dans le cambouis et c’est ainsi qu’on s’accomplit le plus.A Rabat, j’ai passé sept années merveilleuses mais je n’étais formateur de joueur qu’à 40%. Le reste du temps, j’étais coach. Mais le formateur n’est pas un coach ! C’est une différence fondamentale. Les éducateurs de l’INF Clairefontaine, qui sont pour moi des modèles, formaient eux des joueurs à 100%. Aujourd’hui, il y a de moins en moins de formateurs, et de plus en plus d’entraîneurs de jeunes obnubilés par les classements.Parfois, j’entends des choses qui me hérissent le poil : «» Mais on en a rien à foutre de faire ça chez les jeunes ! Un groupe de quatorze-quinze joueurs, ça suffit largement. Sinon tu te retrouves avec des gamins qui se tapent cinq heures de bus pour ne pas jouer, et tu ne fais rentrer les petits gabarits que pour les cinq dernières minutes. Derrière, cela crée des problèmes psychologiques… Bref, notre métier, c’est de former des joueurs. Gagner le championnat, on s’en fout, même si le côté compétition reste intéressant par certains aspects.En Côte d’Ivoire, j’ai la chance de ne pas jouer de championnat, seulement des tournois occasionnels. Du coup, je fais 60 matchs dans l’année contre 30 quand j’étais au Maroc . A tout moment, je peux dire : «» Par exemple, en ce moment, on est en cycle duel : je vais choisir une équipe adulte qui va nous rentrer dedans (), mais je vais jouer 2x30 min et pas 2x45. Personne ne m’oblige à rien.Pour le cycle passes et une-deux, je vais plutôt choisir des jeunes du même âge pour bien bosser les combinaisons. Je peux travailler les dispositifs quand, où et comme je veux. Cette année, j’en ai testé neuf en dix mois, chacun pendant six semaines. Si j’étais premier d’un championnat avec mon équipe qui joue en 4-4-2, je ne vais pas changer, vu qu’il y a un risque de se planter. Du coup, le gamin, il va jouer dans le même dispositif pendant un an, ça va durer cinq ans, et puis on va s’apercevoir qu’à 18 ans, il passe en pro et il dit à l’entraîneur : «Et ce n’est pas possible. A cet âge, l’important c’est de leur montrer les avantages et les inconvénients de chaque dispositif. Si tu joues avec une ou trois pointes, en losange ou à plat, ça n’a plus rien à voir en terme de pressings, de blocs bas, de passes sur les côtés ! Il faut que le gamin ait une palette complète. Le passage d’un enfant en pro, c’est comme le bac : on l’amène au concours et il faut qu’il ait dans toutes les matières un certain niveau. Pas seulement un 19/20 en maths. Même si c’est pas un génie dans tel ou tel domaine, il faut pas qu’il tombe des nues quand on change de système.A l’époque de Jean-Marc Guillou , les Dindane, Touré, Kalou, Gervinho , ils arrivent de tout le pays, parce que l’ASEC est la seule structure viable.Mais aujourd’hui, à Abidjan, il y a plus de 400 écoles de foot qui ont vu le jour. Les présidents de clubs ne les amènent plus, ils préfèrent organiser eux-même le transfert. Samedi dernier, on a joué un match de » 16 ans contre 16 ans » et il y a trois joueurs qui m’ont plu en face. Je leur dis de venir le lundi en stage pour les voir jouer. Ils ne sont jamais venus. Lors de mon premier passage, j’avais un bénévole qui s’appelle Hamza, basé à Abobo. Il m’envoyait 30 à 35 joueurs à l’année. Quand je suis parti, il a commencé à les garder et à les vendre, et aujourd’hui c’est le plus riche du quartier. Les clubs en Hongrie , au Pakistan ou aux Emirats, ils payent tout en cash, alors la petite prime que donne l’ASEC désormais ils s’en tapent… Vendre un joueur moyen tous les cinq ans, ça suffit pour être richissime à l’échelle locale. Le nombre de talents que la Côte d’Ivoire perd ainsi est abyssal.Vous avez tout dit. A l’adolescence, il faut amener les meilleurs jeunes dans des structures comme la nôtre, où ils vont bénéficier d’un véritable enseignement, à la fois footballistique et humain. Ici, les enfants, on les amène loin à l’école, on a même le BTS pour ceux qui ont le bac. Une phrase m’a toujours suivi : «» . Depuis que je suis éducateur, je l’ai dans la tête, je la ressors tout le temps. Hier, ils ont appris à nager. Un black qui apprend à nager c’est super, ça veut dire que quand il sera père de famille il sera capable d’amener ses enfants à Bassam (); parce que sinon les Africains, ils mettent pas un pied dans l’eau ! Bassam c’est la terreur pour les Ivoiriens. C’est synonyme de mort. Leur apprendre à vaincre cette peur, ça fait partie de l’apprentissage qu’on propose.L’école de la rue, c’est formidable. Les enfants, il faut les regarder jouer pieds nus sur les terrains pourris, ils domptent le ballon. J’appelle ça dompter. C’est même pas un toucher de balle, c’est une capture. C’est inimaginable en France , avec nos chaussures, nos lignes, nos gymnases et nos synthétiques. Ils ont un talent fou. A huit ans, si vous faites jouer des Ivoiriens contre des Français, il va y avoir 20 buts de différence. Mais si vous prenez les mêmes à 18 ans, c’est l’inverse.Parce que à partir de onze ans, c’est plus l’école de la rue qu’il faut, mais une école de foot, avec de réels formateurs. Par exemple, le premier geste technique que je leur apprends ici c’est la frappe parachute. C’est la transversale du latéral au latéral, ou le dégagement du gardien. Cette frappe est impossible à faire quand on est pieds nus sur la terre, car votre pied doit être sous le ballon. Sans chaussures, votre ongle il part direct. Donc à partir de onze ou douze ans, si le gamin voit pas ça, c’est une geste qu’il ne maîtrisera jamais et il va en souffrir. Avant de venir ici, en France , j’ai joué avec des blacks et j’ai entraîné des blacks. Quand on s’entraînait à frapper de loin, les mecs envoyaient des boulets de canon ! J’ai compris le pourquoi du comment en arrivant ici, quand les gamins sont venus pieds nus à la détection. Mais à un moment donné, il faut des chaussures. Si on en n’a pas à onze ans, c’est trop tard. A 17 ans, la coordination, l’impulsion, la gestuelle, tout est déjà là. Comme pour apprendre à lire, à écrire ou à nager, il y a un âge d’or des acquisitions techniques dans le football.Je suis pour le football qui gagne. On peut être champion avec le style de l’ Allemagne , du Brésil , de l’ Espagne , la France . Il y a pas un style, pas de recette miracle.En Afrique, c’est le drame. On me demande si je suis pour les grands ou les petits ? Le jeu court ou jeu long ? Le physique, la technique ? Mais mince, je suis pour les deux ! Je veux prendre des gamins qui ont du physique et du tempérament, et d’autres qui ont la technique ou l’intelligence pour passer pro. Je prends le bon joueur, c’est tout. On se crée des fausses obligations, on intellectualise trop. Les DTN sont des gens qui attendent de voir qui gagne pour savoir comment il faut faire. Un coup il faut faire 400 passes, un coup il faut privilégier la verticalité.Si, je préfère les joueurs techniques et intelligents. Mais c’est complètement con de pas prendre un gamin qui a autre chose. Jean- Alain Boumsong, par exemple. Le gars arrive à quinze ans pour un test. On a fait un tennis-ballon, il avait des pieds moyens, mais un monstre athlétique pareil, j’avais jamais vu ça ! Donc bien sûr que je le voulais ! On peut pas être que pour la technique ou que pour le physique. On prend un joueur et on travaille. On forme.Celle du jardinier. Pour nous, le plus important, c’est la graine. A chaque bel arbre correspond une graine magnifique. Si la graine est moyenne, vous avez beau l’arroser de travail et de théories, ça fera un pro, mais pas un super joueur. Alors que Mbappé, il aurait pu passer par Monaco ou Caen peu importe, il a suffisamment de choses en lui, de talent, de personnalité, de charisme, pour être un super joueur. Il faut juste l’accompagner. Nous sommes des guides. Le plus important, ce sont les joueurs, tous les formateurs vous le diront.Jérôme Rothen, sa patte gauche, il est né avec.Il n’allait pas vite, il boitait, il n’était pas puissant, pas bon de la tête, pas bon dans les duels, et il avait une tête de con par dessus le marché. Mais sa patte gauche, mon dieu, c’était une main ! S’il y est arrivé, c’est pas grâce à moi, c’est grâce à sa force interne. William Gallas, pareil. Il a été refusé de partout après Clairefontaine, personne n’en voulait. Quand je le prends à Caen , il arrive dans le coffre d’une voiture avec 4 autres gamins recalés, il a quinze ans et il joue avant-centre. Il ne marquait pas de buts, il avait les pieds carrés. Et puis notre stoppeur se blesse au troisième match. Le coach des U17 le met derrière pour remplacer, parce qu’il était grand et costaud. Huit mois après, il est en CFA. Un an après, il est en pro. Et derrière, il va à Marseille et il fait la carrière qu’on lui connaît. Cette bande-là, avec le recul, je me dis qu’il y a quand même le destin. Le bon moment et le bon endroit, avec la bonne personne.Le destin de ces gamins bascule quand on me propulse coach de l’équipe pro. On me pousse alors que je veux pas, je suis très heureux au centre de formation. Lors d’une engueulade, Daniel Jeandupeux me balance : «» - «» - «» . L’argument est béton, du coup, je me dévoue. Quand j’arrive, je retrouve des gamins que j’ai en formation depuis cinq ans. Frédéric Née , c’est un de mes fils, comme Anthony Deroin. C’est moi qui les ai recrutés dans des villages quand ils avaient dix ans. Là, on est dans les trois derniers de Ligue 2 et la mayonnaise ne prenait pas, on est passés derniers. Ma dernière carte, ç’a été de faire appel à des jeunes du centre qui comprenaient mon discours et qui étaient habitués à mon système. Ils ont pris la place des pros de novembre à janvier. Au bout d’un moment, ces derniers ont mis les bouchées doubles pour revenir.On fait deuxièmes des matchs retour, septièmes au classement final. Donc voilà, cette génération a réussi parce que Malherbe était dernier et que coach Pascal est venu. Sans ça, ça aurait été plus difficile. Au début des années 90, on avait Stéphane Paille et Xavier Gravelaine en attaque. Sur le banc, il y avait Olivier Pickeu et Didier Timothée, deux jeunes qui étaient sans doute plus forts que Frédéric Née , mais eux n’ont jamais eu leur chance. On en a jamais entendu parler, parce qu’ils n’ont pas eu la porte qui s’est ouverte au bon endroit et au bon moment, avec la bonne personne.J’ai eu deux chances dans ma vie. La première, c’est celle d’être né à Malherbe. Je ne dis pas Caen puisque je suis né à 200 mètres du stade. Mes parents étaient supporters. Avant ma naissance ils allaient en tandem faire les déplacements jusqu’à Lisieux, à 50 kilomètres, quand ça jouait le dimanche à 15h. J’ai fait 37 ans dans ce club, j’ai joué dans toutes les catégories jusqu’en équipe première. J’ai aussi eu la chance d’entraîner toutes les catégories du club, ce qui est rarissime. On ne va pas se glorifier ou se vanter, mais je suis le seul en Europe, et peut-être dans le monde. J’étais pas le meilleur joueur, pas le meilleur entraîneur, loin de là, mais j’incarne le Malherbisme.Tout a commencé quand à seize ans, j’entraînais en cachette les gardiens de but qui prenaient le boulot à 8h30.J’arrivais en plein hiver à six heures du matin, je ramassais les ballons pour aider le coach Jacques Houilleron. Du coup j’ai séché l’école pas mal de fois et j’ai été viré en première parce que j’étais un cancre. A dix-neuf ans, j’étais responsable de tout le secteur jeune de Caen , des débutants jusqu’aux cadets nationaux, soit 550 joueurs. Et je faisais ma carrière en parallèle parce qu’à l’époque dans le foot il y avait pas d’argent. Un peu pour la division 1, mais rien ou presque en D2 et en CFA, où Malherbe faisait l’ascenseur dans ces années-là. En 1984, quand j’ai été élu meilleur joueur de Ligue 2, je gagnais 4000 francs par mois… c’est bien mais ça suffit pas pour être à l’aise. Donc je cumulais avec un tiers-temps à moitié bidon à la mairie. C’était fantastique, j’étais le capitaine du club phare de la région, et le leader des jeunes pendant douze ans. J’étais un peu la star, le Guy Roux quoi.C’est pas là que je me suis le plus épanoui, mais je ne regrette pas. Quand on est formateur, on a seulement des impressions: «» . Oui il devrait, ok, mais quand on est numéro 1, c’est pas facile de faire jouer un jeune, à part quand on est bien au classement ou qu’il y a une crise financière. Passer dans le monde pro, ça m’a permis de toucher du doigt le réel. On est plus dans la théorie, dans la bulle du formateur qui imagine et qui pense. Après, quand on était amateurs, on était une poignée de bénévoles, il fallait tout faire sept jours sur sept, sans compter les heures sup'. Quand on passe pro, on structure, on fait des bureaux qu’on remplit de gens, mais on perd son identité et sa raison d’être.J’ai pas aimé, ça me faisait mal dormir. Les salles de presses, les sponsors, ça me gonflait. Il faut des sponsors, des journalistes, mais ça me gonfle parce que vous faites du théâtre. Par exemple la causerie d’avant-match, moi je n’en fais jamais. Mes joueurs, je leur donne le dispositif, la composition et je leur dit : «» . C’est tout. Ça fait 25 ans que je dis ça. Je le dis aux éducateurs : arrêtez vos causeries. Ne renforcez pas le joueur par du mental, ça veut dire qu’ils est faible. C’est à lui de trouver. S’il se plante, vous allez rectifier plus tard à la vidéo. En pro, mes causeries d’avant match, je faisais clairement du théâtre. Je ne critique pas, il y en a qui sont fait pour ça et qui aiment ça.Pour moi j’appelle ça du théâtre, mais c’est pas péjoratif. On est obligés de jouer un rôle, de s’habiller, de rentrer dans la pièce d’une certaine façon… c’est une forme de théâtre. C’est sensationnel, je l’ai fait, mais à un moment donné je me suis demandé ce que j’étais en train de faire, de me mettre dans des états pareils, d’inventer des trucs… Moi, mon football, c’est pas de jouer la comédie ou de faire de la motivation, c’est autre chose. Je vis le foot. Mais je ne regrette rien. C’est capital qu’un formateur comme moi sois passé par le monde pro.