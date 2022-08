Pascal Gastien : « Je suis payé pour voir des joueurs comme ça »

FP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Beau joueur.Surclassé par le PSG samedi soir (0-5) , Pascal Gastien a malgré tout exprimé son admiration envers Christophe Galtier et ses ouailles en conférence de presse. Questionné au sujet de Messi et de son retourné sur le cinquième pion parisien, le coach auvergnat a répondu :Preuve de son bel esprit, le technicien du CF63 est même allé plus loin :Évidemment la donne est différente quand on a le luxe de pouvoir se poser non pas en tribune mais sur le banc chaque week end :Un salaire bien mérité quand on doit aussi passer 90 minutes à regarder Maxime Gonalons toutes les semaines.