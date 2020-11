Pas de vainqueur, mais du show entre la Turquie et la Croatie

Turquie (4-2-3-1) : Çakır - Sangaré, Çetin (Yazıcı, 46e), Kabak, Erkin (Bayram, 46e) - Toköz (Demiral, 54e), Yokuşlu - Ünder (Karaca, 77e), Kökçü (Özkan, 34e), Türüç - Tosun (Ünal, 63e). Sélectionneur : Şenol Güneş.



Croatie (4-2-3-1) : Sluga - Juranović, Vida (Uremović, 46e), Pongračić (Ćaleta-Car, 61e), Melnjak - Rog, Badelj (Basic, 61e) - Oršić, Pašalić (Modrić, 77e), Brekalo (Perišić, 61e) - Budimir (Čolak, 66e). Sélectionneur : Zlatko Dalić.

SB

Pluie de buts à Istanbul.En attendant de finir leurs campagnes de Ligue des nations en roue libre, la Turquie (Ligue B) et la Croatie (Ligue A) ont soigné leurs stats' offensives lors d'un amical disputé à huis clos au Vodafone Park, l'antre habituel du Beşiktaş.Sans la machine à triplés Yusuf Yazıcı , remplaçant au coup d'envoi comme son compère lillois Zeki Çelik, la Turquie s'en est d'abord remise auCenk Tosun, qui a obtenu et transformé un péno assez bêtement concédé par Vida. Un cadeau défensif qui en a précédé un autre, signé Çetin. Sur un long dégagement de Melnjak, le défenseur central s'est loupé et a vu Budimir embarquer le ballon pour aller battre Çakır d'un joli piqué du gauche. Joie d'assez courte durée pour la Croatie, prise en défaut par Türüç, lancé dans le dos de Juranović et buteur d'un tir croisé du gauche en angle ferméDans une partie ouverte, lesont renversé la vapeur en trois minutes. Pašalić a profité d'unede Çakır pour pousser au fond un centre au cordeau de Brekalo, qui a ensuite coupé de la tête un caviar adressé par Oršić. Réponse immédiate des Turcs, revenus au score deux minutes plus tard sur une belle action collective conclue en force, du droit, par Cengiz Ünder. Le match a alors pris des petits airs de Ligue 1 avec les entrées de Ćaleta-Car et du bizut Toma Basic, consécutives à celle de Yazıcı à la pause. Du coup, plus aucun but n'a été marqué, et la Turquie a une nouvelle fois loupé l'occase de dominer la sélection au damier, pourtant très largement remaniée. Chose qui, en huit duels, n'est encore jamais arrivée, si l'on excepte la victoire turque aux pénos en quarts de l'Euro 2008. C'est marrant, c'est la seule des huit confrontations dont on se souvient au pays.