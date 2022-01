Pas de vainqueur entre Villarreal et l'Atlético, malgré un chef d'œuvre d'Ángel Correa

[ VIDEO - BUT] ?? #LaLiga ALERTE BOMBAZZOOOOOO Angel Correa marque un des buts de la saison... du milieu de terrain !!!! Un lob venu d'ailleurs ! https://t.co/WfF4w3f7r9 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 9, 2022

Villarreal (4-2-3-1) : Rulli - Estupiñán (Jackson, 86e), Pau Torres, Albiol, Foyth - Parejo, Capoue (Iborra, 80e) - Alberto Moreno (Pino, 74e), Trigueros (Pedraza, 74e), Moi Gómez - Gerard Moreno. Entraîneur : Unai Emery.

Atlético (4-4-2) : Oblak - Llorente, Felipe, Hermoso, Lodi ((Vrsaljko, 63e) - Carrasco, De Paul (Félix, 62e), Kondogbia, Lemar - Cunha (Koke, 63e), Correa. Entraîneur : Diego Simeone.

Le duel opposant Villarreal à l'Atlético ce dimanche soir, pour le compte de la vingtième journée de la Liga à La Cerámica, s'est conclu par un match nul logique (2-2).Et cette partie spectaculaire a démarré de la meilleure des manières, portée par un but sensationnel d'Ángel Correa. À l'interception d'une mauvaise passe de Dani Parejo, l'Argentin y est effectivement allé d'un magnifique lob depuis le rond central, laissant Gerónimo Rulli sans réaction et libérant les siens d'entrée. Mais en face, cette ouverture du score a également eu des allures de piqûre. Sur un coup franc excentré, Parejo a ainsi sollicité Jan Oblak, dont les mains pas vraiment fermes ont laissé échapper le ballon, venu atterrir dans les pieds de l'opportuniste Pau Torres, propulsant le cuir au fondLa tendance s'est dès lors inversée et les hôtes ont su saisir leurs occasions. Lancé dans la profondeur par une excellente passe de Gerard Moreno, son homonyme Alberto est parti tromper Oblak, encore un peu fébrile, d'un plat du pied heureux entre les jambes. Dépassé tactiquement, Diego Simeone s'en est finalement remis aux basiques, en replaçant Yannick Carrasco, aligné à droite, sur son couloir gauche mais également en remontant Geoffrey Kondogbia, jusque-là trop bas. Une idée efficace puisque le centre dévié du premier a profité au second, devant la surface, ajustant sa frappe et égalisant. L'international centrafricain sera cependant expulsé pour un deuxième carton jaune (90+2). En fin de partie, les ultimes tentatives seront du côté valencien, sans succès.Ce match nul ne fait donc les affaires de personne, Villarreal stagnant à la huitième place et l'Atlético s'accrochant à sa quatrième position.