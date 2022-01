Pas de vainqueur entre Valence et Séville à Mestalla

Valence (4-4-2) : Cillessen (Doménech, 18e) - Mosquera (Lato, 46e), Alderete, Diakhaby, Correia (Marcos André, 77e) - Gayà, Guillamón, Foulquier, Musah (Račić, 85e) - Guedes, Duro. Entraîneur : José Bordalás.

Séville FC (4-3-3) : Díaz - Montiel, Diego Carlos, Rekik, Acuña (Jordán, 46e) - Óliver, Fernando, Rakitić - Ocampos, Mir, Papu Gómez (Corona, 74e). Entraîneur : Pablo Sanz.

L'un des chocs de cette 21journée de Liga, entre Valence et le Séville FC, s'est achevé sur un nul (1-1) à Mestalla ce mercredi soir.Privés de Julen Lopetegui (remplacé par son adjoint Pablo Sanz), Ludwig Augustinsson, Marko Dmitrović et Nemanja Gudelj pour Covid-19 ou autres raisons personnelles, les Sévillans ne se sont pas laissés perturber. Mieux, ils ont su mettre la pression d'entrée sur une équipe valencienne pas encore chaude. Ainsi, le premier débordement de Gonzalo Montiel a poussé Mouctar Diakhaby à la faute, déviant le ballon dans ses buts pour l'ouverture du score. Libérés, mais dominés, les visiteurs auraient même pu doubler la mise avec Rafa Mir, mais le plat du pied du géant n'a trouvé que le poteau (38). Une occasion lourde, puisque dans la foulée, le réveil blanc et noir s'est conclu par l'égalisation de Gonçalo Guedes, venu fusiller Javi Díaz d'un coup de casque, bien servi par José GayàPeu inspirées au retour des vestiaires, les deux formations ne sont pas parvenues à garder le rythme. Le centre manqué et dangereux de Montiel, bien claqué par Jaume Doménech, aura dès lors été l'une des seules étincelles de 45 minutes trop ternes (72). En face, Jesús Corona, tout juste entré en jeu, a également son temps fort, manquant de précision sur son lob (85). Un bal clôturé sur l'expulsion de Gayà, averti une deuxième fois pour un pied haut sur Lucas Ocampos (89).Ce résultat empêche donc Valence, toujours neuvième, de grimper dans le wagon européen. Pour Séville (45 points), la place de dauphin est légèrement consolidée, quatre unités derrière le leader Real Madrid et huit d'avance sur le rival et troisième Betis.