Pas de vainqueur entre Tottenham et United

Tottenham (4-2-3-1) : Lloris - Aurier, Sánchez, Dier, Davies - Sissoko, Winks - Son, Lamela (70e, G. Fernandes), Bergwijn (70e, Lo Celso) - Kane. Entraîneur : José Mourinho.



Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf (78e, Matić), Maguire, Shaw - McTominay (89e, Bailly), Fred (63e, Pogba) - Bruno Fernandes, D. James (63e, Greenwood), Rashford - Martial (78e, Ighalo). Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.

A l'occasion de leurs retrouvailles avec la Premier League, et logiquement en manque de rythme, Tottenham et Manchester United ne sont pas parvenus à se départager (1-1) ce vendredi soir.Malgré la domination certaine desen première période, Tottenham a su trouver la faille mancunienne à la 27minute. Suite à une relance de Lloris, Bergwijn profite du bon pressing d'Aurier pour récupérer le ballon à 40 mètres du but. Le Néerlandais réalise une superbe percée dans la défense adverse et trompe De Gea d’une frappe sèche à l’entrée de la surface. Pourtant, Manchester United avait solidement commencé la partie. Les hommes d’Ole Gunnar Solskjær avaient maîtrisé, en s'appuyant sur le talent de Rashford. De retour de blessure, le joueur de 22 ans est à l’origine de la première grosse étincelle de la rencontre à la 22minute : après une déviation de Sánchez, l’attaquant tente une volée qui pousse le portier desà sortir le ballon du pied.Aux retour des vestiaires, United reprend à nouveau l'ascendant sur son adversaire. Et à la 66minute, Lloris doit une nouvelle fois sauver les siens. Sur un centre à ras de terre de Shaw, Martial enchaine un contrôle du droit et une frappe du gauche qui oblige le gardien français à détourner le ballon en corner. C'est finalement grâce à un éclair de génie de Paul Pogba que lesvont recoller à dix minutes du terme : son dribble déroutant pousse Dier à la faute dans la surface, et Bruno Fernandes ne se fait pas prier pour enfourner la sentenceAvec ce match nul, lesenchaînent un sixième match sans victoire en championnat et devront impérativement s’imposer lors de leurs prochains rendez-vous s'ils veulent conserver l'espoir de se qualifier pour la C1. Les, eux, restent cinquièmes.