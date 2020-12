La Roma et Sassuolo se neutralisent

Roma (3-4-2-1) : Mirante - Kumbulla (Juan Jesus, 89e), Cristante, Ibáñez - Karsdorp, Pellegrini (Diawara, 82e), Villar, Spinazzola - Pedro, Mkhitaryan - Džeko (Borja Mayoral, 85e). Entraîneur : Paulo Fonseca.



Sassuolo (4-2-3-1) : Pegolo - Ayhan, Marlon, Ferrari, Rogerio (Kyriakopoulos, 82e) - Obiang (Bourabia, 85e), Locatelli - Berardi, Lopez (Raspadori, 46e), Boga (Haraslin, 73e) - Đuričić (Traore, 73e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Pas de vainqueur entre leset lescet après-midi au Stadio Olimpico (0-0).Dans des conditions difficiles, comme sur une bonne partie de la Botte, la Roma démarre le mieux cette rencontre. Mais avant la pause, la Louve va perdre l'un de ses éléments les plus en jambes avec l'expulsion de Pedro, voir un but refusé logiquement à Henrik Mkhitaryan et même une seconde expulsion avec celle de son coach Paulo Fonseca.Au retour des vestiaires, on se dit alors que Sassuolo va prendre le jeu à son compte, mais il n'en est rien : les meilleures occasions sont pour la Roma, et Edin Džeko manque à deux reprises de peu l'ouverture du score. Roberto De Zerbi sent que cela ne va pas, décide de faire entrer Hamed Traoré et Lukas Haraslin. Deux minutes plus tard, le premier lance le second qui nettoie la lucarne d'Antonio Mirante. Problème : le Slovène est hors jeu et le pion est une nouvelle fois refusé. Le match s'emballe, Džeko chauffe les gants de Gianluca Pegolo, mais finalement, aucune des deux équipes n'arrive à tuer l'autre. Un résultat nul qui n'arrange personne, et qui peut permettre au Napoli de dépasser les deux formations en cas de victoire sur la pelouse de Crotone ce dimanche.