Pas de vainqueur dans le Revierderby, le Bayern toujours leader, Paderborn gagne enfin

Le 179e Revierderby de l’histoire a accouché d’une souris (0-0) et Dortmund manque de chiper la première place du classement au Bayern, logiquement vainqueur de son duel face à l’Union Berlin (2-1). Et le grand vainqueur de la journée est Fribourg qui, après avoir défait le RB Leipzig (2-1), remonte sur la deuxième marche du podium, bien loin devant Paderborn, toujours lanterne rouge, mais qui se contentera malgré tout de sa première victoire de la saison face au Fortuna Düsseldorf (2-0).

[ VIDÉO BUT] ?? #Bundesliga Quel but signé Pavard avec le Bayern Munich Une reprise de demi-volée à l'extérieur de la surface de réparation ! Le gardien ne peut rien faire ! pic.twitter.com/0pMDW4Z31L — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 26, 2019

[VIDÉO BUT] ?? #Bundesliga Dodi Lukebakio marque un but sublime à la Ibrahimovic ! Un retourné acrobatique incroyable !https://t.co/ydT0BktDuB — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 26, 2019

Dans une Veltins Arena pleine à craquer, lesse montrent particulièrement entreprenants, mais manquent de trouver la faille, à l’image de cette transversale touchée par Salif Sané en première période, ou aux arrêts-réflexes de Marvin Hintz, remplaçant de Roman Bürki au pied levé. De retour avec son habituel 4-2-3-1, Lucien Favre semble avoir retenu la leçon de l’échec de la défense à trois alignée face à l’Inter. Hélas pour lui, Mario Götze, aligné en pointe, ne parvient pas à tromper un Nübel des grands jours et le BVB manque de creuser l’écart avec son rival éternel. Surtout, il redescend à la troisième place et compte désormais deux points de retard sur le Bayern.En inscrivant le but du break, Robert Lewandowski s’est offert un nouveau record : celui de marquer lors des neuf premières journées de championnat. Et après son treizième pion de la saison, le Polonais aurait même pu s'en offrir un de plus si son doublé n’avait pas été refusé pour une position de hors-jeu de Serge Gnabry au départ de l’action. De quoi donner des regrets à l’Union Berlin qui, après avoir été douchée à froid par une nouvelle demi-volée spectaculaire de Benjamin Pavard à l’extérieur de la surface, a obtenu deux penaltys, sans parvenir à transformer le premier, la tentative de Sebastian Andersson étant facilement repoussée par Manuel Neuer. Lereste en tête du classement, tandis que les promus de la capitale sont toujours en danger puisqu’ils comptent le même nombre de points (sept) que Cologne, barragiste et défait ce vendredi par Mayence.Le pouvoir d’Höfler. Pas sûr que le milieu fribourgeois connaisse Laurent Voulzy, n’empêche que son sens du placement offre rapidement l’avantage à son club, véritable surprise de ce début de saison. Premier but pour lui, troisième pour l’inusable Nils Petersen en toute fin de rencontre, malgré la réduction du score dans le temps additionnel, Fribourg n’a pas manqué son rendez-vous face à un RB Leipzig décevant et squatte de nouveau la deuxième marche du podium, à un point du Bayern.Que d’émotions au Stade olympique ! Alors que le Hertha partait avec l’objectif d’enchaîner un cinquième match sans défaite, Hoffenheim, à égalité de points avec l’, vient casser les plans berlinois en parvenant à faire le break dès la pause. Mais au retour des vestiaires, Lukebakio, d'un magistral retourné acrobatique, redonne espoir aux siens, avant que Salomon Kalou ne remette carrément les pendules à l’heure en égalisant un quart d’heure plus tard. Hélas, la tête surpuissante de Benjamin Hübner sur corner redonne l’avantage aux visiteurs et le Hertha sombre définitivement lorsque Darida est expulsé en fin de partie pour un second carton jaune. Il faudra montrer un tout autre visage le week-end prochain pour le derby face à l’Union.Enfin ! Après huit journées sans le moindre succès, Paderborn décroche enfin les trois points face et la victime du jour s’appelle Fortuna Düsseldorf. Malgré une légère domination des visiteurs, les promus sont récompensés de leur réalisme, inscrivant un but par mi-temps et mettant fin à une série de cinq défaites consécutives. Mais le bol d’air est encore loin puisque Paderborn compte désormais trois points de retard sur Cologne, barragiste et un sur Augsbourg, qui se déplace ce dimanche à Wolfsbourg.