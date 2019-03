Pas de vainqueur dans le North London Derby

Sauvé par un penalty litigieux d'Harry Kane, Tottenham a privé Arsenal de son premier succès en quatre ans sur la pelouse d'une équipe du Big Six. Les Gunners, qui ont quant à eux loupé un péno dans le temps additionnel, manquent aussi l'occasion de revenir sur les talons de leurs voisins londoniens, toujours troisièmes mais encore fragiles.

Un contrat sur Lacazette ?

Une statue pour Lloris

Tottenham (3-4-1-2) : Lloris - Alderweireld, Sánchez, Vertonghen - Trippier, Sissoko, Wanyama (Lamela, 59e), Rose - Eriksen - Son (Llorente, 79e), Kane. Entraîneur : Mauricio Pochettino.



Arsenal (4-2-3-1) : Leno - Mustafi, Koscielny, Papastathopoulos, Monreal - Guendouzi (Torreira, 46e), Xhaka - Mkhitaryan, Ramsey, Iwobi - Lacazette (Aubameyang, 56e). Entraîneur : Unai Emery.

Se payer un membre du Big Six à l'extérieur. Quatre ans qu' Arsenal attendait ça. Ce succès, lesont longtemps cru le tenir au meilleur endroit. C'est-à-dire sur la pelouse de leur plus grand rival. Ils ont longtemps mené au score. Ils ont fait corps face aux offensives stériles des. Ils ont même eu un penalty dans le temps additionnel de la partie... Raté. À défaut, les hommes d' Unai Emery ont offert l'égalisation à Tottenham et foiré une occasion en or dans les derniers instants de la rencontre. Quand ça ne veut pas...Un coup de coude de Sánchez d'entrée, une cravate de Wanyama quelques minutes plus tard : pas de doute, Alexandre Lacazette - auteur de cinq buts lors des cinq derniers matchs - constitue la principale menace pour la défense de Tottenham . Mais le traitement de faveur qui lui est réservé n'empêche pas le Français, préféré à Aubameyang, de se trouver d'emblée en position de marquer dès la deuxième minute. Ni de délivrer une ouverture parfaitement sentie pour Ramsey, et d'ainsi transformer en contre assassin cette situation mal exploitée par Kane et renvoyée par la défense des. Au bout de l'effort, le Gallois mystifie Lloris et Wanyama, conclut dans le but vide et délivre un message clair aux supporters des Arsenal est chez lui à Wembley (0-1, 16).Au temple du football, les hommes d' Unai Emery se sentent d'ailleurs tellement chez eux qu'ils ont stationné leur bus dans leurs seize mètres. Pas con, quand on est opposé à la force de frappe desun samedi après-midi à Londres. Dominateurs, les hommes de Mauricio Pochettino peinent ainsi à fissurer le bloc des Canonniers, excepté sur ce coup-franc d'Eriksen superbement converti par un Kane hélas hors-jeu (24). Il faut attendre les cinq dernières minutes du premier acte pour voir Tottenham se montrer réellement dangereux. Mais Sokrátis prive Kane de l'égalisation sur un centre de Trippier (41) et, surtout, Leno se fait définitivement adopter par les fans d' Arsenal en sortant une double parade monstrueuse devant Eriksen et Sissoko (44).Opérant en contre, lessont quant à eux tout proches de tuer le suspense. Avant la pause d'abord, quand Iwobi enroule et oblige Lloris à une belle horizontale (41). Après le repos ensuite, quand Lacazette galvaude un centre en retrait parfait du Nigérian (53). Rapidement remplacé par Aubameyang, c'est du banc que l'ancien Lyonnais voit Lamela faire trembler Leno d'une frappe lointaine (66), son suppléant gâcher un service de Mkhitaryan (71), et Anthony Taylor offrir un penalty aussi litigieux qu'évitable à Harry Kane (hors-jeu au départ de l'action, mais poussé dans le dos par Mustafi). Penalty que « Prince Harry » ne se fait pas prier pour transformer (1-1, 74).Plus rien ne sera marqué, et ce nul fait davantage les affaires de Tottenham que d' Arsenal qui voit là filer une opportunité de recoller au podium lui tendant les bras. Lesont pourtant une ultime occasion de repartir de Wembley avec les trois points. Et quelle occasion : un penalty, accordé par l'homme en noir à Aubameyang sur un contact avec Sánchez et sorti par un Lloris parti du bon côté sur la tentative trop molle du Gabonais (90+1). Tottenham n'avait encore jamais perdu trois fois de rang en Premier League depuis la prise de fonction de Mauricio Pochettino ? La stat' tient toujours, mais il s'en est fallu d'un rien pour la voir tomber. Arsenal , qui a au passage perdu Torreira (exclu dans le temps additionnel), peut s'en mordre les doigts.