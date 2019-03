Pas de vainqueur dans le derby de la Mersey

Everton (4-2-3-1) : Pickford – Coleman, Keane, Zouma, Digne – Schneiderlin (76e, André Gomes), Gueye – Walcott (59e, Richarlison), Sigurdsson, Bernard – Calvert-Lewin (74e, Tosun). Entraîneur : Marco Silva



Liverpool (4-3-3) : Alisson – Robertson, Van Dijk, Matip, Alexander-Arnold – Wijnaldum (63e, Milner), Fabinho, Henderson – Origi (63e, Firmino), Mané (84e, Lallana), Salah. Entraîneur : Jürgen Klopp.

RD

On nous avait promis un sommet incandescent.Il n’en a finalement rien été dans un derby de la Mersey extrêmement décevant entre Everton et Liverpool (0-0), ce dimanche. Loin de la fièvre de Goodison Park, ce 200Merseyside Derby de l’histoire en championnat avait déjà débuté à travers une passe d’armes entre Klopp et Silva en conférences de presse. Si l’Allemand avait asséné que «» pour ses rivaux, le Portugais lui avait rétorqué que c’était pourtant eux qui avaient «» . Héros ou bourreau (selon le camp) en décembre avec son but au bout du temps additionnel, Origi est d’ailleurs préféré d’entrée à Firmino. Mais l’entame s’avère poussive de part et d’autre, à l’exception de Salah qui sollicite Pickford (15) avant de perdre son face-à-face devant le portier anglais (28).Du rythme et des approximations techniques en première période, mais aussi en seconde. Si Calvert-Lewin (52) et Alexander-Arnold (54) tentent d’emballer une partie terne, ce sont Keane et Digne - avec respectivement des interventions salvatrices devant Salah (57) et Fabinho (69) - qui se signalent davantage. Puis, plus rien ou presque. Jusqu’au terme.Un nul aux allures de défaite pour les– invaincus face auxdepuis 2010 –, qui manquent l’occasion de reprendre le fauteuil de leader à Manchester City