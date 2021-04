Pas de vainqueur dans le derby de Berlin

Union (3-5-2) : Luthe - Friedrich, Knoche, Schlotterbeck - Trimmel, Andrich, Ryerson, Prömel (Ingvartsen, 73e), Gentner - Musa (Pohjanpalo, 83e), Kruse. Entraîneur : Urs Fischer.



Hertha (3-6-1) : Schwolow - Klünter, Stark, Torunarigha - Zeefuik, Tousart, Guendouzi (Khedira, 79e), Mittelstädt, Lukebakio (Ascacíbar, 61e), Matheus Cunha - Córdoba (Piątek, 90e +2). Entraîneur : Pál Dárdai.

JD

Il faut un début à tout.Pour la première fois depuis que l'Union et le Hertha sont en Bundesliga, le derby de la capitale allemande a accouché d'un match nul. Un résultat décevant, qui ne fait les affaires de personne. Malgré un début de rencontre tonitruant et marqué par l'ouverture du score de Robert Andrich (1-0, 10) grâce à une superbe reprise du gauche à l'entrée de la surface, l'Union accuse rapidement le coup et multiplie les erreurs grossières. La plus énorme d'entre elles est une semelle sur Mattéo Guendouzi, dans la surface de réparation. Le penalty est indiscutable, et Lukabakio se charge de le transformer en force (1-1, 35). Malgré quelques gestes houleux (les deux Français du Hertha se verront avertis), aucune expulsion n'est finalement à déplorer cette fois-ci.Côté spectacle, les 22 acteurs semblent s'être mis d'accord pour partager les points. Le Croate Petar Musa manque ses trois occasions de la tête, tandis que Jhon Córdoba passe plus de temps à effectuer des poussettes qu'à tenter de marquer côté Hertha. Il faut ajouter à cela les entrées (trop) tardives des deux jokers de la feuille de match (Pohjanpalo à la 83côté Union, Piątek à la 90+2 côté Hertha) pour comprendre pourquoi la fin de match s'avère bien terne, pour ne pas dire indigne d'un derby. Au final, l'Union reste à quatre points de la dernière place européenne et le Hertha à deux de celle de barragiste.Vivement le retour du public, qui n'aurait jamais toléré ça dans son stade !