Pas de reprise de la Premier League avant le 8 juin

Premier League unlikely to restart before June 8, with aim to complete season in five-week period. — Sky Sports (@SkySports) April 17, 2020

Au tour du foot anglais de préciser ses modalités de reprise.Réunis ce vendredi en visioconférence, les vingt clubs de Premier League ont dessiné de premières modalités de reprise afin d'achever le championnat arrêté depuis la mi-mars. Alors que le gouvernement anglais a prolongé le confinement jusqu'au 7 mai minimum, la ligue anglaise pourrait reprendre à partir du 8 juin d'après Sky Sports Si le confinement se termine bien début mai, les équipes pourraient retrouver l'entraînement mi-mai et se préparer à un retour sur le terrain trois semaines à un mois plus tard. La date du 8 juin s'inscrit parfaitement dans ce calendrier. L'objectif serait ensuite de jouer l'intégralité des rencontres restantes en cinq semaines à partir de la date de reprise. Dans tous les cas, cette reprise ne se fera qu'avec des matchs à huis clos et avec des tests préalables pour l'ensemble des personnes présentes dans les stades : joueurs, staffs et officiels. La Premier League précise néanmoins que toutes ces hypothèses ne pourront être mises en place qu'une fois que les autorités auront déclaré que la situation sanitaire le permettait.Prévue le 1mai prochain, l'assemblée générale des actionnaires devrait permettre de réévaluer la situation et de préciser le calendrier.