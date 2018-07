Pas de pain, pas de gain

Didier Deschamps a transformé son équipe en une incroyable machine à défendre, en inculquant à ses troupes l'esprit de sacrifice et l'envie de se faire mal. Une ode au masochisme.

Une réminiscence de 1998 ?

Chiffon

Par Alexandre Doskov, à Moscou

La France est un pays de chansonniers et d'amoureux du bon mot. Alors quand elle se retrouve en finale de Coupe du monde avec un attaquant qui ne marque pas un pion, mais qui fait des efforts à n'en plus finir sur le terrain dans le pressing et le repli défensif, elle fait de la situation une plaisanterie. «» se gaussent quelques petits rigolos, en répétant en boucle la dernière vanne à la mode dans les soirées en ville. Le principal intéressé, lui s'en contrefout. «» Surtout, dans le même temps, il jure haut et fort qu'il adore se défoncer dans les tâches ingrates et qu'il se régale à courir derrière le ballon pour assurer le premier rideau défensif : «» Un discours que Giroud n'est pas le seul à porter, et match après match, les Bleus ont démontré une solidité défensive assez incroyable, assurée par les efforts de tout le collectif. Et quand on sait que Deschamps avait sous la main des joueurs pas forcément fanatiques de la chose, et parfois peu concernés par la défense dans leurs clubs, il ne reste plus qu'à l'applaudir pour avoir réussi à leur inculquer cette discipline. Antoine Griezmann , lui, se coltine ce genre dematin, midi, et soir, de janvier à décembre. En même temps, le numéro 1 mondial dea déjà quatre saisons de Diego Simeone dans les pattes, et il vient de demander du rab. «» , déclare le blondinet sans hésitation et en sachant qu'il ne sera pas contredit. Et en tant que spécialiste du sujet, il n'a que de l'amour pour le travail de Deschamps, et se permet même de montrer la marche à suivre à ses collègues attaquants : «» Et si elle était là, la fameuse «» que tout le monde semble chercher partout depuis des mois ?Avant le début de la Coupe du monde, le sélectionneur avait annoncé la couleur : «» Et même s'il parle très peu de France 1998, il sait pertinemment qu'il y a vingt ans, la France a attrapé son étoile parce qu'elle avait la meilleure défense de la compétition. Et si on met de côté le match hors concours contre l' Argentine , les Bleus de 2018 n'ont encaissé qu'un seul but – et sur penalty – en parvenant à museler certains des attaquants les plus cotés du football actuel.Défendre quand on n'a pas l'habitude de le faire, c'est dur et ça fait mal. Il faut courir, presser, harceler. «» , comme aime le dire Thauvin en riant. Kylian Mbappé le sait bien, lui qui esquive le sale boulot dès qu'il le peut au PSG . Mais dès qu'il enfile le maillot bleu, Didier Deschamps est là pour lui tirer les oreilles s'il le faut : «» Conditionné par son sélectionneur, le numéro 10 des Bleus déclarait avant même le premier match du Mondial : «» Une phrase que Thomas Tuchel pourra lui ressortir dès la rentrée.Même Paul Pogba , cantonné à un rôle plus défensif qu'à l'accoutumée, y trouve son compte et joue enfin sans la pression de devoir marquer à chaque match. Une inversion des courbes impressionnante. Avant, il jouait parfois trop vers l'avant et tentait de se décharger des tâches défensives. Maintenant, il enchaîne les duels et les récupérations sans ciller et ne se soucie plus de ses statistiques offensives. «» , commente la Pioche. Forcément, le fait que toutes les lignes s'investissent pour défendre est applaudi très fort par les grognards de derrière, à commencer par Lucas Hernandez : «(...)» Et si les Bleus récitent bien leur leçon jusqu'au bout, ce soir, ça pourrait même concerner 67 millions de personnes.