Larmes de Sangliers

Avec quatre buts encaissés seulement lors d'une saison entamée par treize victoires et autant de clean-sheets, Sedan ne montera pas en National : l'interruption de l'exercice officialisé par la FFF après la 21e journée en raison de la pandémie de coronavirus le laisse sur le carreau, à la deuxième place du championnat de National 2. Incroyable, mais vrai.

Défense de continuer

Marche arrière, toute !

S’asseoir sur le trône, est-ce flippant quand on est bon derrière ?

Par Florian Cadu

14 décembre 2019, au stade Louis-Dugauguez. Le ballon roule depuis 74 minutes quand Ilan Kebbal, ancien de la réserve des Girondins de Bordeaux, fait trembler les filets de Sedan. Une première depuis le début de la saison, soit... treize journées, pour autant de victoires et de. Le tournant de la saison 2019-2020, dans la poule A de National 2 ? Peut-être. Car après ce 1-1 concédé contre Reims B, le large leader – qui a compté jusqu'à huit points d'avance sur Bastia, finalement promu – a subitement ralenti avec cinq nuls et une défaite pour un seul succès malgré cinq nouvelles rencontres terminées sans prendre de but. Résultat : après l'officialisation par la Fédération française de football de l'interruption du championnat après 21 matchs en raison de la pandémie de coronavirus, les Sangliers loupent le train de la montée en National alors qu'ils n'ont encaissé que quatre buts (répartis sur deux parties) en 21 matchs. Complètement dingue, et sans doute jamais vu dans l'histoire., regrette Geoffrey Lembet, gardien d'une défense qui est peut-être la plus impressionnante de la planète en matière de statistiques.Et de regretter la manière, sans pour autant être en colère :L'interrogation, légitime, mais qui restera à jamais sans réponse, se pose : Sedan avait-il les ressources nécessaires pour refaire son retard de cinq unités sur Bastia, alors que les deux équipes connaissaient des dynamiques croisées ? Avis de Geoffray Durbant, meilleur buteur des Sangliers (15 buts sur les 27 de son équipe, soit 55% des pions sedanais), mais aussi de toutes les poules confondues de N2 :, corrobore son portier.Sur le terrain, il semble en tout cas que ce soit le duel contre Haguenau qui ait brisé les jambes du favori.Plus que le but rémois, le nul contre Haguenau (0-0, évidemment) deux journées plus tard ressemble en effet à une vraie fracture. Le 11 janvier, quelques semaines après avoir été sollicité par de nombreux médias pour évoquer l'efficacité dingue de son arrière-garde, Sedan enchaîne son troisième partage des points et laisse Bastia le doubler. Surtout, il écope de deux cartons rouges à quelques minutes de la fin du temps réglementaire. Dont un pour son dernier rempart, suspendu huit matchs (dont deux avec sursis) pour avoir bousculé l'arbitre., souligne Durbant. Lembet confirme, de manière un peu plus véhémente :Autre possibilité, pour expliquer le relatif déclin sportif : l'obsession des cages inviolées. Et si cette défense en béton armée avait desservi les Sangliers, trop occupés à protéger leur but plutôt qu'à attraper les trois points ?, rétorque lede N2."On n'encaisse pas de but" » , renchérit le gardien, qui n'en revient toujours pas d'avoir encaissé un seul pion en championnat.Gary Coulibaly, milieu de Bastia qui ne nie pas les qualités défensives du concurrent, émet une dernière hypothèse :Pas vrai pour Sedan, selon Lembet :, renchérit son coéquipier.Seules deux équipes auront réussi à planter contre les Sangliers, une seule à s'imposer (Sainte-Geneviève, 3-1). Et aussi improbable que cela puisse paraître, elles auront la possibilité de recommencer l'année prochaine.