Pas de but entre Rennes et Montpellier

Rennes (4-4-1-1) : Koubek - Traoré, Mexer, Da Silva, Léa-Siliki - Sarr, Grenier, André, Bourigeaud - Ben Arfa - Niang. Entraîneur : Stephan.



Montpellier (3-4-1-2) : Bertaud - Mendes, Hilton, Congré - Aguilar, Skhiri, Le Tallec, Lasne - Mollet - Laborde, Delort. Entraîneur : Der Zakarian.

FC

18 frappes pour trois tirs cadrés et autant de montants touchés... mais zéro but.Telles étaient les statistiques à l'heure de jeu de ce Rennes -Monptellier dominical comptant pour la 21journée de Ligue 1. Et si Sarr, Léa-Siliki, Bourigeaud, Skhiri ou Delort se sont montrés dangereux en première période, c'est après la pause que les occasions ont été les plus nettes.Koubek a d'abord dévié la tentative de Mollet sur son poteau, juste avant que Ben Arfa ne touche celui de Bertaud sur coup-franc. Quelques secondes plus tard, le Français a encore fait très peur au gardien montpelliérain, bien content de voir le ballon rebondir une deuxième fois sur la base de sa cage. À partir de ce moment-là, les visiteurs ont serré les dents pour ne pas craquer malgré une énorme situation pour Grenier et des vagues bretonnes souvent menée par HBA.Rien à faire, cette rencontre était destinée à se clôturer sur un score vierge. Et le Stade Rennais, huitième, reste donc à deux points de son adversaire du jour, sixième.