Pas de but entre Leicester et Wolverhampton

Wolverhampton (3-4-3) : Patrício - Saïss, Coady, Boly - Doherty, Neves, Dendoncker, Otto - Neto, Jiménez, Diogo Jota. Entraîneur : Santo.



Leicester (4-5-1) : Schmeichel - Pereira, Evans, Söyüncü, Chilwell - Choudhury, Barnes, Tielemans, Pérez, Maddison - Vardy. Entraîneur : Rodgers.

45minute.Boly ouvre le score juste avant la pause sur corner, et pense logiquement donner un avantage décisif à Wolverhampton devant un Leicester poussif. Sauf que l'arbitre fait appel à la VAR, et décide d'annuler le but pour hors-jeu. Dur à digérer pour les locaux, étant donné qu'ils ont eu de bonnes opportunités de mener dans cette première période. Après Schmeichel, c'est donc la vidéo qui les empêche de passer devant.Et si Patrício doit aussi s'employer, lesont un mal fou à lui donner du boulot. 67% de possession, en leur faveur ? Peut-être, mais lesmènent longtemps au nombre de frappes tentées. Pourtant, Pereira s'emploie et Maddison n'est pas loin d'obtenir un penalty... En vain. Choudhury se fait même expulser sur la fin, pour un second carton jaune sanctionnant un enchaînement chute/tacle illicite.Résultats : Leicester laisse la place de dauphin à Manchester City, et son adversaire ne chope pas la sixième position à Tottenham malgré les dernières occasions de Moutinho et Jiménez.