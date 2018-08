Pas d'exploit à Feyenoord, Beşiktaş miraculé

1

FC

Ok, l'immense partie du Zénith Saint-Pétersbourg et la présence de Bordeaux ont accaparé toute la lumière de cette soirée de troisième tour qualificatif retour pour les barrages d'Europa League. Mais...est devenu la première équipe luxembourgeoise à atteindre ces barrages. Même si le Legia Varsovie est revenue de 2-0 à 2-2 (2-1 à l'aller).L'a tranquillement fini le boulot en battant l'Hapoël Haïfa (4-1, 2-0 ; un but de Zapata). Comme ledevant le Vitesse Arnhem (1-0, 1-0).Álvaro Negredo a sauvéen réduisant le score en toute fin de match juste avant de se faire expulser. Sans ce, les Turcs n'auraient pas vu les barrages et auraient laissé la place au LASK Linz (1-0, 1-2).L'(4-0, 3-1 contre Lucerne),(1-0, 5-0 contre le Zalgiris Vilnius ; doublés de Nolito et Sarabia), les(3-1, 0-0 contre Maribor),(2-1, 2-1 contre le CSKA Sofia),(3-1, 1-1 contre le FCU Craiova) et l'(2-2, 3-1 contre l'Hapoël Beer Sheva) ont tous tenu leur rang de favoris.Feyenoord n'a pas réussi son miracle. Explosés 5-1 lors de la première manche, les Hollandais n'ont obtenu qu'un nul contre...(1-1). Malgré 28 tirs à six.