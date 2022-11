Participez au tournoi Coupe du monde de la So Foot Ligue

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Histoire de ne pas perdre la main le temps que les championnats nationaux reviennent, la SO FOOT LIGUE vous propose de participer à son mini-tournoi créé à l'occasion de la Coupe du monde.On va faire court, pour ceux qui sont déjà inscrits ou veulent s'inscrire : ça se passe ici Pour vous motiver un peu, SO FOOT met même quelques récompenses en jeu pour le podium :un abonnement de 6 mois (5 numéros) àun tirage photo format A4 à choisir sur la SO BOUTIQUE deux produits à choisir sur la SO BOUTIQUE dans une limite de 150 euros au total des deux.Pour celles et ceux qui ont des saisons en cours : la saison est mise sur pause depuis ce jeudi matin et reprendra au lendemain de la Coupe du monde. Les relégations et promotions auront donc lieu pour le mois de janvier.Si tu débarques et que tu n'as jamais entendu parler de la SO FOOT LIGUE, rendez-vous ici, on t'explique tout.