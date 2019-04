Parme et la Samp célèbrent leur amitié avec des maillots mashup

JB

Crédit : sampdoria.it

Faites l'amour, pas la guerre.À l'occasion de leur rencontre prévue dimanche au Stade Ennio-Tardini, Parme et la Sampdoria ont prévu quelque chose de plutôt sympa. Pour honorer 30 ans de relations amicales entre les deux clubs et surtout de fraternité entre les groupes ultras de chaque camp,etjoueront avec des maillots mashup collectors : une tunique à bande horizontale tricolore façon Samp pour la bande de Bruno Alves , et une liquette frappée de l'historique croix parmesane pour celle de Fabio Quagliarella Alors que des répliques seront disponibles en boutique pour les supporters, les maillots portés par les joueurs durant la partie seront quant à eux vendus aux enchères afin de récolter des fonds pour deux hôpitaux pour enfants.Pas de doute : on préfère largement cette face-ci du football transalpin.