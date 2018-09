Parme prend l'Inter pour un jambon

(4-2-3-1) : Handanovič - D'Ambrosio, de Vrij, Škriniar, Dalbert - Gagliardini, Brozović - Candreva, Nainggolan, Perišić - Keita. Entraîneur : Luciano Spalletti.



(4-3-3) : Sepe - Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi - Rigoni, Stulac, Barillà - Gervinho, Inglese, Di Gaudio. Entraîneur : Roberto D'Aversa.

L' Inter coulée chez elle.Avec la réception du promu Parma à San Siro ce samedi après-midi, l'Inter n'avait qu'un seul objectif : enchaîner un deuxième succès de rang après sa fringante victoire à Bologne (3-0) il y a deux semaines. Pour l'inauguration de leur troisième maillot, les joueurs de Luciano Spalletti ont cependant trop longtemps buté sur une défense parmesane à mi-chemin entre la solidité et la réussite.De retour de sélection, Icardi débute sur le banc et c'est Keita qui doit endosser le rôle du buteur providentiel. L' Inter domine sans pour autant réussir à vraiment faire peur à Sepe, qui s'impose ou peu compter sur sa bonne étoile sur les tentatives de Brozović, Perišić ou même Nainggolan. En face, Parma procède logiquement en contres sous l'impulsion de Gervinho , qui manque aussi d'altruisme à plusieurs reprises.Au retour des vestiaires, Spalletti décide de faire entrer Icardi, et lesappuient sur l'accélérateur sans pour autant réussir à planter ce foutu pion. La punition va alors arriver par l'intermédiaire du latéral gauche parmesan formé à l' Inter Federico Dimarco , qui envoie un missile dans la lucarne d'Handanovič à dix minutes de la fin pour couler son ex. Parma n'avait plus gagné à San Siro depuis 1999, et obtient un premier succès de prestige cette saison en Serie A.