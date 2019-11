Parler Lenglet

Arrivé chez les Bleus en juin, Clément Lenglet a saisi sa chance et est progressivement déjà devenu un indiscutable au milieu d'un groupe qui peine à être bousculé. Ce rassemblement doit compléter l'atterrissage du bon élève.

« Il râlait. Parfois, c'était même chiant »

La pêche et la relance

Par Maxime Brigand

C’est donc ça, la nouvelle vie des Bleus. Un spectacle de contrôle, de la suie envoyée sur le nez des visiteurs, aucun orage et un enchaînement d’échanges sans grand intérêt. Ainsi va le destin d’une équipe championne du monde, pas vraiment pertubée par le point concédé à la Turquie (1-1) mi-octobre et pas tellement flippée par l’idée de recevoir la Moldavie, jeudi soir. L’enjeu est pourtant là : en cas de victoire, les Bleus valideraient pour de bon leur qualification à l’Euro 2020 et pourraient, de fait, passer à la suite des affaires. Peut-être pourrait-on alors avoir autre chose à grignoter qu’un faux suspense - «» (Didier Deschamps, lundi) - et des joueurs qui viennent en conférence de presse pour faire le job. Ni plus ni moins. Faut-il leur reprocher quelque chose ? Non, le quotidien des Bleus manque de piment, mais cela est aussi le signe d’un groupe qui va bien. Partant, lundi, on a vu Deschamps se lancer dans un exposé sur Guy Stéphan, puis s’arrêter et sourire : «» Voilà où on en est aujourd’hui : à broder, à gratter dans les coins pour donner de la vie à une équipe qui se contente actuellement de gérer les cols et les quelques pentes, à attendre le retour des braises, des vraies, qui viendront naturellement dans les prochains mois. Et s’il fallait personnifier la période, voilà un visage : celui de Clément Lenglet, 24 ans, exemple absolu du joueur poli, discret, propre sur lui, souriant, mais aussi marqueur d’une équipe de France qui, entre les lignes, peut encore bouger. Car oui, cinq mois après ses premiers pas chez les Bleus, le défenseur du Barça s’est fait sa place et un statut progressif aux côtés de Raphaël Varane, avec qui il tiendra de nouveau la charnière centrale nationale jeudi soir.Le staff des Bleus le sait et si Lenglet a été envoyé face à la presse lors des deux derniers rassemblements, il y a une raison : avec lui, c’est opération passage en revue des différents cas. Celui d’Antoine Griezmann : «(...)» Celui d’Ousmane Dembélé, dont la dernière sélection remonte au mois de novembre 2018 : «» Et même celui de Lionel Messi, que le natif de Beauvais regardait en fan en arrivant au Barça et qui est désormais devenu «» . Comment l’expliquer ? Simplement : Clément Lenglet ne sert pas qu’à donner des nouvelles des uns et des autres, il est surtout un type qui compte et qui est regardé, par tous, en indispensable. Même par Messi, donc.Lenglet, c’est le gars normal, qui passe partout, que toutes les belles-mères s’arrachent et qui n’a jamais connu d’embrouilles, même s’il n’était pas forcément prédestiné à cogner dans une aussi belle carrière au début. Interrogé dansrécemment, voilà ce que disait Axel Dauchy, l’un de ses anciens coéquipiers à l’US Chantilly : «» Très vite même. À 19 ans, la Juve vient cogner à sa porte. Il la rembarre, préférant rester un petit peu plus à Nancy. Deux ans plus tard, c’est à Séville qu’il atterrit, pour la suite que l’on connaît : Clément Lenglet a avalé toutes les haies, bossé avec son père, Sébastien, qui ne retient que «» des matchs du fiston, histoire de le faire encore plus progresser, et est devenu une espèce d’élève modèle. Lorsqu’il était en Andalousie, le Français avait pris l’habitude d’aller voir son coach de l’époque, Eduardo Berizzo, pour demander systématiquement les vidéos de ses matchs afin de les revoir. Tous. Aujourd’hui, rien n’a changé : après chacun de ses matchs avec le Barça, Lenglet rentre chez lui et s’offre un replay de sa performance.La vie du bonhomme a pourtant explosé depuis plusieurs mois. S’il a un regret, c’est de ne plus pouvoir «» , ce qu’il explique cette semaine à, lui qui est le premier joueur formé à l’AS Nancy-Lorraine appelé chez les Bleus depuis Tony Vairelles en 2000. «, glisse-t-il aussi dans le quotidien régional.» Le Barça l’a aidé là-dedans, mais aussi Samuel Umtiti, malheureusement, dont les blessures ont permis à Lenglet d’exploser en Catalogne. Aujourd’hui, Clément Lenglet est un titulaire permanent aux côtés de Piqué et ses quelques difficultés du début de saison - un rouge reçu à Getafe, un match compliqué à Dortmund, une première mi-temps complexe face à l’Inter, notamment face à Lautaro Martinez - n’ont rien changé à ça : le Français a vite relevé la tête et est aujourd’hui le deuxième joueur de l’effectif du Barça en matière de passes réussies cette saison (91% en moyenne). C’est justement ce qui plaît à Deschamps, qui a trouvé avec Lenglet un excellent relanceur, ce qu’est déjà Varane, mais aussi un maître de l’anticipation. Le duo fonctionne à merveille, brille dans la lecture des trajectoires et est capable de varier grâce à une qualité dans le jeu long reconnue. Seul bémol : l’impact physique des deux hommes (où Umtiti est meilleur), mais Lenglet en est capable, ses anciennes performances européennes avec Séville face à Lukaku et Lewandowski l’ayant prouvé . L’un des enjeux de ce rassemblement est donc là : compléter l’atterrissage du bon élève.