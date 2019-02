Paris vient à bout de Villefranche

Peu inspiré, le Paris Saint-Germain a eu besoin de la prolongation pour éliminer Villefranche en huitièmes de finale de la Coupe de France (0-3). Si le leader de Ligue 1 s'est logiquement qualifié pour les quarts du tournoi grâce à un but tardif de Draxler, il convient d'applaudir le club de National et la solidarité dont il a fait preuve.

196

Villefranche Beaujolais 0-3 Paris Saint-Germain

Paris neutralisé ?

Paris libéré

Villefranche Beaujolais (3-4-2-1) : Philippon – Gonzalez, Lacour, Benedick (Labeau, 69e) – Ertel, Sergio, Burel (Mambu, 106e), Pagerie (Ndiaye, 65e) – M'Madi (Blanc, 76e), Jasse – Lemb. Entraîneur : Pochat.



Paris Saint-Germain (4-3-3) : Areola - Meunier, Kehrer, Marquinhos, Bernat (Nsoki, 116e) – Draxler, Diaby, Paredes – Choupo-Moting (Cavani, 79e), Nkunku (Dagba, 91e), Di María (Mbappé, 62e). Entraîneur : Tuchel.

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'issue du match ne faisait aucun doute. La seule question était de savoir jusqu'à quand. Jusqu'à quand Villefranche allait tenir. Jusqu'à quelle minute de jeu le pensionnaire de National allait garder ses cages inviolées. Jusqu'où pouvait-il aller. Car l'équipe qu'il défiait à l'occasion de ce huitième de finale de Coupe de France de gala s'appelait le Paris Saint-Germain, quadruple champion en titre.Sauf que les locaux ont déjoué pas mal de pronostics. Non seulement ils ont fait très belle figure, mais ils sont surtout allés jusqu'à la prolongation en ennuyant sévèrement le grandissime favori avec leur bloc bas. Ils ont même cru pouvoir créer l'exploit. Jusqu'à la... 102minute, moment choisi par Draxler pour les éliminer et qualifier les siens pour les quarts. Chapeau, Messieurs.Pour ce match en apparence « facile » , Tuchel décide de faire un peu tourner. En attaque, les responsabilités offensives sont sur le papier confiés à l'inédit trio Choupo-Moting-Nkunku-Di María alors que Paredes fête sa première titularisation au milieu aux côtés de Draxler et Diaby. En face, Villefranche aligne une défense à trois. Ou à cinq, c'est selon. Et contre toute attente, le club de National fait bien mieux que seulement résister.Si Diaby est le premier à se mettre en évidence avec une contre-attaque conclue par un enroulé hors cadre au quart d'heure de jeu, Burel est proche de l'ouverture du score quinze minutes plus tard et voit également sa tentative louper la cible. Et finalement, le manque de réelles occasions franches fait les affaires de locaux logiquement dominés : à la pause, le score n'a pas bougé d'un poil.Au retour des vestiaires, Lemb et M'Madi tentent eux aussi leur chance... Au-dessus. Si bien qu'au fur et à mesure que le temps passe, Villefranche prend confiance. L'interrogation grandit alors : l'outsider du soir peut-il vraiment sortir le Paris Saint-Germain de « sa » Coupe de France ? Serait-il capable d'amener l'ogre qui roule sur le football hexagonal en prolongation, voire aux tirs au but ? Les minutes qui s'écoulent sans avoir besoin d'intervention décisive de Philippon parlent en tout cas pour lui. Pas du tout chaud à l'idée de rajouter des minutes dans les jambes de ses hommes en raison d'un calendrier déjà bien chargé, Tuchel joue sa carte Mbappé (à la place de Di María). Mais les choses ne changent guère, et l'impatience de l'entraîneur le fait sortir de ses gonds après une nouvelle faute sur Paredes (encore deux cartons jaunes provoqués pour le milieu après celui de Fekir le week-en dernier). Résultat : expulsion du coach.Place alors à Cavani pour faire sauter ce foutu verrou. Une mission que l'Uruguayen croit réaliser quelques secondes après son entrée, mais que Philippon empêche de belle manière. Le fantasme devient alors réalité : l'équipe du Rhône accède à la prolongation après avoir évité un but parisien durant le temps réglementaire. Chose qu'aucun club n'a réussi à faire cette saison en championnat ou en Ligue des champions. Et les locaux ne baissent pas les armes : toujours aussi solidaires, ils voient encore Philippon retarder l'échéance. Mais à la 102minute, Draxler surgit et pousse un centre de Cavani au fond. Ça y est, c'est terminé pour Villefranche et les but de Diaby (passe décisive de Mbappé) ou de Cavani (passe décisive de... Mbappé) qui suivront relève de l'anecdote. Bravo à lui.