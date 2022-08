Paris : Un souci de profondeur ?

En déplacement à Toulouse ce mercredi, le PSG se lance à corps perdu dans un automne qui s'annonce particulièrement dense jusqu'à la Coupe du monde. Un calendrier démentiel entre championnat, Ligue des champions et trêve internationale, qui s'apprête à mettre à rude épreuve les organismes. Encore largement actifs sur le mercato pour se renforcer, les Rouge et Bleu sont-ils armés pour faire face à cette situation inédite ?

Un marathon de deux mois et demi. Voilà ce que s'apprêtent à disputer les joueurs du Paris Saint-Germain, à l'instar des cinq autres clubs français engagés sur la scène européenne (Marseille, Monaco, Rennes, Nantes et Nice). Au programme : dix-sept rencontres d'ici au 13 novembre (dont l'intégralité de la phase de poules de Ligue des champions) avant l'interruption forcée pour la Coupe du monde. Le tout sans compter la trêve internationale de fin septembre. Et donc seulement deux semaines sans match le mardi ou le mercredi. Prochain arrêt de cette épopée inédite pour le club de la capitale : Toulouse et son équipe championne de Ligue 2, défaite pour la première fois de la saison à Nantes, dimanche. Une situation qui n'inquiète pas outre mesure Christophe Galtier, conscient qu'il lui faudra s'adapter aux événements au fil des prochaines semaines., a minimisé le nouveau coach parisien ce mardi en conférence de presse.La question peut paraître impromptue, mais ce Paris-là est-il armé pour faire face à ce qui l'attend ?Un groupe de très haut niveau, sans aucun doute, mais dont la profondeur a été quelque peu interrogée ces derniers temps. Ce sont d'ailleurs seulement dix-sept joueurs de champ qui se rendront à Toulouse, malgré deux absents seulement (Kimpembe et Sarabia). Ce voyage sur les bords de la Garonne sera-t-il alors l'occasion de voir de nouvelles têtes ? C'est probable, d'autant que certains titulaires ont déjà montré qu'ils ne tarderaient pas à avoir besoin de souffler un peu. Une question centrale concerne notamment le trio défensif : en plus du forfait de Kimpembe, Marquinhos a terminé la rencontre perclus de crampes contre Monaco, et les Rouge et Bleu ne savent que trop bien qu'il leur vaudrait mieux ne pas trop tirer sur le corps fatigué de Sergio Ramos tout au long de l'automne. Problème, les solutions de rechange ne sont pas légion : Nordi Mukiele doit également couvrir Hakimi à droite, quand Abdou Diallo n'est toujours pas apparu cette saison.Pablo Sarabia également contraint de renoncer à défier les Violets, la rotation dans le secteur offensif pose également question. Derrière le trio Mbappé-Neymar-Messi – certes peu enclins à laisser leur place –, l'Espagnol et Hugo Ekitike semblent bien seuls. La continuité entrevue depuis le coup d'envoi de la Ligue 1 ne peut être qu'une bonne nouvelle pour les champions de France, mais les onze de départ ne pourront être identiques à chaque sortie d'ici au mois de novembre.Sur le point de s'offrir Fabian Ruiz (plus Carlos Soler ?), le PSG poursuit la remise à neuf de son entrejeu. Après Georginio Wijnaldum et Ander Herrera, Idrissa Gueye et Leandro Paredes ont d'ailleurs toutes les chances de quitter également le navire dans la dernière ligne droite du mercato. Malgré tout, les trois arrivées souhaitées par Christophe Galtier début août se font encore attendre., rappelait-il à la veille du déplacement à Lille, avant de marteler son envie de voir débarquer de nouveaux joueurs à chaque occasion depuis.Il faudra finalement attendre les toutes dernières minutes pour juger pleinement les contours du premier effectif bâti par Luis Campos et consorts. Derrière, la piste Milan Škriniar est en stand by, et les alternatives sont rares., a rappelé ce mardi Galtier à propos du défenseur slovaque.Enfin, la question des joueurs mis à l'écart qui n'auront pas trouvé de clubs jeudi à minuit se posera forcément. Au point de voir Julian Draxler, Mauro Icardi, Rafinha et compagnie constituer une partie de la solution au problème ?