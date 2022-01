Paris, un coup de jeune bienvenu

Entrés en jeu pour la première fois de la saison en Ligue 1, Edouard Michut et Xavi Simons ont fait souffler un vent de fraîcheur sur le PSG. Impliqués dans le retour de leur équipe, qui est parvenue à décrocher un point sur la pelouse de Lyon malgré une prestation longtemps quelconque, les jeunes pousses ont prouvé qu'elles méritent de voir leur temps de jeu grimper.

Envie, fougue et détermination

La fin de la résistance pour les papys ?

Par Tom Binet

On joue la 76minute de jeu au Groupama Stadium quand Thilo Kehrer, seul au deuxième poteau, égalise et permet au Paris Saint-Germain de ramener un point de sa visite annuelle dans la capitale des Gaules. Au départ de l'action ? Edouard Michut, passeur décisif pour la première fois de sa jeune carrière en professionnel. Comme un symbole de la très bonne entrée en jeu des jeunes parisiens, venus réveiller un onze qui ronflait depuis bien longtemps, le tout en l'espace d'une vingtaine de minutes. Entrés côte à côte (avec Thilo Kehrer), Michut et Xavi Simons – bientôt rejoints par Eric Junior Dina Ebimbe – ont en effet montré pourquoi ils doivent désormais être considérés comme de vraies options par Mauricio Pochettino.Réclamés à corps et à cris, les jeunes pousses du club de la capitale s'étaient jusqu'à présent vues offrir du temps de jeu en Coupe de France, contre Feignies-Aulnoye puis Vannes. Avec une belle impression laissée à chaque fois. Ce dimanche, les nombreuses absences ont conduit Mauricio Pochettino à les reprendre dans ses bagages jusque dans le Rhône. Mais contrairement à ce qu'il s'était passé non loin de là du côté de Geoffroy Guichard fin novembre, les deux lascars n'ont cette fois pas été invités à aller s’asseoir en tribunes.Pourtant, Xavi Simons, dont le contrat s'achève à la fin de l'année, était attendu comme titulaire pour ce premier choc de l'année en championnat, comme troisième élément du trio offensif. Au lieu de cela, le technicien argentin a préféré une nouvelle innovation tactique en alignant un Georginio Wijnaldum qui doit bien se demander quand est-ce qu'on arrêtera de le trimballer dans des positions inhabituelles pour lui. Au moins, Pochettino a eu le mérite de reconnaître s'être trompé après la rencontre au micro de Prime Video : «Faute avouée à moitié pardonnée ? Peut-être, si l'ancien boss de Tottenham daigne bien faire rentrer pleinement ses titis dans la rotation. Décisif pour la première fois, Edouard Michut est devenu le plus jeune passeur du club en Ligue 1 depuis un certain Kylian Mbappé, en octobre 2017. Mais au-delà des statistiques, les jeunes entrants ont amené une envie plus aperçue sous le maillot rouge et bleue depuis une éternité. Habitués à jouer les hommes de devoir toujours prêts à se sacrifier pour le collectif, Ander Herrera, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum et compagnie ressemblent à s'y méprendre à un gang de sénateurs en pantoufles, bien incapables d'insuffler un semblant d'âme à une équipe qui en manque tant.Alors oui, cela fait du bien de voir des gamins de 19 ans débarquer pour dépoussiérer quelque peu le jeu ronronnant de ce PSG. Un début de concurrence qui ne fera pas de mal en vue de cette deuxième partie de saison. «, se félicitait samedi Pochettino en conférence de presse à propos de Simons.» Il serait grand temps de laisser la Ligue 1 en profiter pleinement.