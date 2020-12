Paris termine l'année en beauté contre Strasbourg

L'année 2020 n'aura pas été la plus belle du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Mais les Parisiens ont tout de même voulu la clôturer en beauté. Et c'est chose faite avec ce large succès obtenu face à Strasbourg, ce mercredi au Parc des Princes (4-0).

Titi s’amuse sans les gros bonnets

Touché, coulé

PSG (5-3-2) : Navas - Dagba, Pembele, Marquinhos, Kehrer, Bakker - Verratti, Herrera (Gueye, 77e), Rafinha (Draxler, 83e) - Di María (Fadiga, 90e), Mbappé (Kean, 83e). Entraîneur : Thomas Tuchel.



Strasbourg (5-4-1) : Kawashima - Lala, Simakan (Chahiri, 90e), Mitrović, Djiku, Carole - Bellegarde (Diallo, 77e), Aholou, Liénard (Prcić, 63e), Sissoko (Thomasson, 63e) - Ajorque. Entraîneur : Thierry Laurey.

Par Steven Oliveira, au Parc des Princes

Conférence de presse après conférence de presse, Thomas Tuchel se plaint - à juste titre - du rythme imposé aux joueurs et des nombreux blessés au Paris Saint-Germain. Pourtant, les blessures ont parfois un côté positif : celui de faire jouer des jeunes joueurs formés au club qui partent de très loin dans la hiérarchie. À l’image du défenseur Timothée Pembélé qui profite des absences pour montrer qu’il est aussi à l’aise dans l’axe que dans un rôle de piston droit. Et qu’il est même capable de planter des buts. Un premier pion en pro inscrit ce mercredi face à Strasbourg (4-0) et qui permet à Paris de rester dans le groupe de tête. Ce but permet également à Timothée Pembélé de prouver à son coach qu’il n’a pas besoin d’attendre d’avoir 10 blessés pour l’aligner sur la pelouse.L’infirmerie du PSG a beau être remplie de 5 défenseurs - 6 pour Thomas Tuchel qui compte également Danilo, blessé lui aussi -, l’entraîneur allemand continue avec sa défense à 5. Une arrière-garde expérimentale, avec Colin Dagba en piston gauche, Mitchel Bakker dans l’axe et Timothée Pembélé en piston droit qui suffit pour contenir les rares assauts strasbourgeois. Il faut dire que les Alsaciens sont clairement venu à Paris pour laisser le cuir aux locaux et tenter de profiter de la moindre erreur pour piquer en contre. Une mission qui aurait pu fonctionner si Keylor Navas n’était pas là pour stopper la frappe de Jean-Ricner Bellegarde (11).Pour le reste, les hommes de Thierry Laurey ont souffert et ont logiquement concédé l’ouverture du score sur une frappe d’Ángel Di María repoussée par Eiji Kawashima dans les jambes de Timothée Pembélé (1-0, 18). Un moindre mal pour Strasbourg qui aurait pu encaisser quelques pions supplémentaires. Mais c’était compter sans la maladresse dans le dernier geste de Kylian Mbappé et de Di María. Ou encore sur la prestation XXL de Mohamed Simakan, à l’image d’un tacle devant sa ligne de but (27). Ou bien sur le manque de réussite de Rafinha qui bute à deux reprises sur un Kawashima aux mains pourtant savonneuses après deux rushs neymaresques (9et 40).Conscient que le Paris Saint-Germain est usé physiquement, Strasbourg est revenu des vestiaires avec une attitude bien plus offensive. Problème, Marco Verratti continue de dicter le tempo et de régner en maître dans l’entrejeu. Heureusement pour les Alsaciens, Thilo Kehrer est un homme sympathique et offre à Sanjin Prcić l’occasion de faire vibrer les siens avec une frappe enroulée qui rase le poteau de Keylor Navas (75). Un frisson de courte durée puisque dans la foulée, Di María profite d’une double erreur de Diallo et de Mitrović pour offrir un caviar à Kylian Mbappé (2-0, 79). Touché, Strasbourg va totalement couler sur une frappe de mammouth d’Idrissa Gueye (3-0, 89), puis sur un but de renard des surfaces de l’inévitable Moise Kean (4-0, 90). Avec cette victoire, le PSG termine donc l’année à la 3place de Ligue 1, tandis que Strasbourg dit au revoir à 2020 aux portes de la zone rouge.