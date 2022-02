Paris sportifs : Laborde, Bahoken et Castelletto suspendus avec sursis

FP

On ne gagne pas à tous les coups.La Ligue de football professionnel ne plaisante pas avec les paris sportifs. Réunie mercredi soir, la commission de discipline a annoncé avoir sanctionné 40 joueurs (et deux membres de staff) qui auraient tenter d'arrondir leurs fins de mois de cette manière. Les mesures vont du simple rappel à l'ordre à une suspension de deux matchs pour ceuxParmi les coupables, on retrouve trois joueurs de Ligue 1 : le Rennais Gaëtan Laborde, l'Angevin Stéphane Bahoken et le Nantais Jean-Charles Castelletto. Tous ont écopé de la même sanction et sont suspendus, avec sursis, pour trois matchs. Dans cette longue liste, un nom ressort également du lot : Sylvain Monsoreau, désormais entraîneur de la réserve du FC Sochaux-Montbéliard, récolte lui de trois matchs fermes et d'une amende de 2000 euros pour s'être laissé tenter par ces jeux d'argent. Enfin, un autre doit avoir la gueule de bois, et est sans doute à mille lieux de se soucier de cette décision : Diego Michel, l'un des héros du FC Versailles 78 qualifié en demie de Coupe de France , se voit infliger trois matchs de suspension, dont deux avec sursis.Comme quoi, le huis clos n'est pas la solution à tous les problèmes.