Paris sort vivant des arènes de Nîmes

Festival offensif pour le PSG, qui n'est pas tombé dans le piège tendu par Nîmes (2-4), qui a bien tenté d'enflammer le match. Neymar a été beau, Mbappé par intermittence, mais Paris enchaîne une quatrième victoire en autant de rencontres. Costaud.

142

Le leader, c'est Neymar

L'éclair du génie

On a tendance à oublier qu'il n'a que seulement dix-neuf ans. Cet après-midi dans un stade des Costières chauffé à blanc, Kylian Mbappé a longtemps couru dans le vide et surtout lutté contre lui-même. Des coups, Kyky en a pris pas mal et, chose rare, s'est même énervé contre l'arbitre et contre-lui même à force de tenter et de ne pas réussir à faire la différence. Jusqu'à cette ouverture lumineuse du maestro Kimpembe, d'un contrôle pied droit en pleine course parfaitement exécuté et d'une reprise qui troué les filets de Paul Bernardoni (77). Un éclair de génie tombé pile poil au moment où Paris était en souffrance, sans idée face à des Nîmois qui se voyaient bien refaire le coup de l'OM d'il y a deux semaines. Malgré une deuxième mi-temps rendue électrique, et un retour au tableau d'affichage, c'est raté.Avant la rencontre, Bernard Blaquart avait prévenu ses joueurs : «» . Pourtant, pendant près de vingt-cinq minutes, ses Crocos n'ont pas lâché les Parisiens d'une semelle sans jamais ou presque concéder la moindre occasion. Une demi-heure durant laquelle Neymar a beaucoup parlé avec Tuchel, replacé les siens, rassuré un Mbappe en souffrance avant de tout simplement débloquer la situation sur un superbe service de Meunier (36). Un coup sur la tête des Nîmois, suivi d'un deuxième à peine quatre minutes après sur un corner direct Di María. Au moment de rentrer aux vestiaires, Renaud Ripart ne s'y trompait pas : «» . Comptablement parlant, le constat est adéquat.Au retour des vestiaires, on se demande alors quel tarif va infliger ce PSG à des Nîmois qui ne donnent pas le sentiment de pouvoir revenir dans la partie. Mbappé croque un très beau centre en retrait de Meunier, et Nîmes reprend espoir. Une lucarne de Bobichon (63), un penalty de Savanier pour une faute de Thiago Silva (71) font plus que douter un PSG qui montre des fragilités derrière. Jusqu'à cet éclair de l'enfant génial. En fin de rencontre, Cavani termine le boulot et inscrit son pion, avant que les dernières minutes de la rencontre se terminent dans le flou avec les exclusions de Mbappé et de Savanier. Accessoire, car Paris réussit son 4/4 et montre, au cas où on l'aurait oublié, qu'elle n'est pas une équipe comme les autres.: Bernardoni - Alakouch, Briançon, Landre, Paquiez - Diallo (Bobichon,46), Savanier, Valls(Bozok, 87) - Thioub, Ripart, Guillaume (Depres,66).: Areola - Meunier, Thiago Silva , Kimpembe, N'Soki (Kehrer,66) - Marquinhos , Rabiot - Di María (Draxler,83), Neymar (Nkunku,90), Mbappe - Cavani.