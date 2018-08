Paris soigne ses Titis

Comme depuis le début de sa préparation, effet Mondial oblige, le PSG va se présenter avec une équipe très rajeunie face à Arsenal, ce samedi à 13h35 à Singapour, lors de l’International Champions Cup. Des jeunes ambitieux, qui ont été signés en nombre par le PSG au début de l’été histoire d’éviter un nouvel exode de talents.

457

Adli, la réussite

Une méfiance pourtant toujours présente

Ces deux là je veux plus en entendre parler pic.twitter.com/BXW6zJWo3k — maxime tonni (@TonniMaxime) 26 juillet 2018

Par Andrea Chazy

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ils s’appellent Loïc MBe Soh (17 ans), Alexandre Fressange (17 ans), Timothée Pembele (15 ans) ou encore Virgiliu Postolachi (18 ans). Toutes ces nouvelles têtes de l’effectif parisien ne sont pas bien vieilles et sont liées avec le Paris Saint-Germain par un contrat professionnel depuis cet été. Au total, on parle d'une petite dizaine de contrats pro qui ont été signés avec des jeunes de la réserve du PSG lors de ces deux derniers mois. Une réussite, quoi qu’on en dise, dans un domaine où le club de la capitale souffrait encore trop de la comparaison en étant pillés par les autres cadors européens. Il est encore trop tôt pour affirmer que le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a totalement tiré les leçons des années précédentes, mais l'état-major parisien peut se féliciter, cette fois, d'avoir endigué provisoirement l'hémorragie.Pourtant, ne serait-ce qu’en juin dernier, l’heure n'était pas à l’optimisme autour du centre Oredoo. L’entraîneur de la réserve du PSG , François Rodrigues, regrettait par exemple qu’ Unai Emery n’intègre pas plus de jeunes joueurs pour les derniers matchs de championnat et privilégie de faire monter à leur place l'anomalie Kévin Rimane, 27 ans et qui pointe régulièrement le bout de son nez chez l'équipe première. L'avis de Rodrigues est également celui du directeur de la formation Luis Fernandez . «» , balance Fernandez dans un entretien accordé auSi Gomes, capitaine de l’EDF U18, a effectivement fini par mettre les voiles à Manchester City , Sissako a de son côté fini par se laisser convaincre de signer son contrat avec le club de la capitale. Une signature qui était attendue, presque autant que celle de Yacine Adli. Plus qu’hésitant à l’instar de Gomes depuis de nombreux mois, Adli était même annoncé quasiment à Arsenal le 11 juin dernier, avant de finalement s’engager avec son club formateur quelques jours plus tard, en étant «» de poursuivre à Paris. Un tour de force pour le PSG , qui après avoir vu partir libre l’été dernier Dan-Axel Zagadou Dortmund , Fodé Ballo-Touré à Lille ou encore Félix Eboa-Eboa à Guingamp , aurait pris un deuxième gros coup sur la caboche si ses deux jeunes les plus prometteurs s’étaient envolés vers d’autres cieux. En garder un sur deux est déjà une petite victoire.Si ces signatures témoignent de premiers bon signaux envoyés à ses jeunes, le PSG peut aussi se satisfaire qu’en cas de départs de ses futurs jeunes, il ne touchera pas seulement qu’une vulgaire prime de formation. Reste quand même que tous ne sont pas encore convaincus de la politique du club à leur égard, à l’instar de Stanley N’Soki. Promu quatrième défenseur central l’an passé, lui qui a goûté vingt-cinq minutes à la Ligue 1 n’a toujours pas ratifié son contrat. Lors de l'officialisation de son transfert à Manchester City , Claudio Gomes a été validé sans se cacher par un certain... Dan-Axel Zagadou et un laconique «» . Si la peur de la concurrence et de ne pas pouvoir jouer en équipe première est légitime, le PSG va devoir définitivement éteindre ce brasier des départs précoces qui ne demande qu'à se rallumer. Au risque de voir de nouvelles fuites de talents se reproduire à l'approche de l'été.