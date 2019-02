Paris sirote Bordeaux, mais perd Cavani

Paris s'impose au petit trot face à de biens inoffensifs Bordelais, mais Thomas Tuchel a surtout perdu l'essentiel : Edinson Cavani. Pas loin d'être un drame à trois jours de Manchester, surtout au regard des prestations des deux clubs cet après-midi...

Claps de fin

Trois points et puis c'est tout

Paris Saint-Germain (4-4-2) : Buffon - Kimpembe, Thiago Silva, Meunier (Dagba, 81e), N'Soki - Alves, Verratti (Paredes, 59e), Diaby, Nkunku - Cavani (Mbappé, 45e), Choupo-Moting. Entraîneur : Thomas Tuchel



Girondins de Bordeaux (4-3-3) : Costil - Palencia, Kounde, Pablo (Jovanović, 45e), Sabaly - Otavio, Basic (Tchouameni, 60e), Sankharé - De Préville, Briand, Kamano (Cornelius, 77e). Entraîneur : Éric Bédouet

Ah, Paris, Paris, Paris... Certains diront que c’est ce qui fait son charme, comme on tombe amoureux des premiers défauts de sa future épouse. D’autres, à raison, pourront reprocher au club de la capitale une égale persistance dans l’apport de joies et de déceptions, et une sacrée constance en matière de calendrier. Chaque année avant la Ligue des champions, tout le monde se pète. Au-delà du résultat (1-0), et du contenu (pauvre), ce PSG Bordeaux n’avait pour suspense que celui-là : faut-il titulariser Mbappé ou le préserver de la blessure ? Manque de pot, on avait oublié Edinson Cavani , qui a probablement offert sa place de titulaire à Manchester à Choupo-Moting après sa sortie prématurée. Lassant, terriblement lassant.Foutue minute d’applaudissement. L’être humain n’est pas fait pour se retrouver à claquer des mains pour célébrer la mémoire de l'un des siens. Mais soit, alors le Parc s’y est plié. Au bout, donc, d’une foutue minute passée les yeux rivés sur les traits géants d’ Emiliano Sala , ce PSG Bordeaux a repris ses droits sur un drôle de rythme. Les disparus d’un côté, les revenants de l’autre : sur le banc bordelais, Yacine Adli et surtout Ricardo refoutent les petons au Parc pour la première fois depuis un moment, constatant probablement en chœur que les Girondins ont droit à la version Lidl du onze parisien.Pas de Mbappé et un type comme Azzedine Toufiqui dans le caddie, des vivres au rabais qui n’empêchent pas Paris d’emmagasiner les bonbons comme un boulimique sur son étagère : ici Pablo sauve la mise sur sa ligne (9), là Cavani touche le poteau (21), sans parler des face-à-face perdus par Choupo-Moting (25) et Diaby (28) devant Costil, manière de rappeler que pour marquer des buts, il faut en connaître un rayon. Ça, c’est le positif, avec en prime le seizième but en Ligue 1 de Cavani, offert par Meunier sur penalty (1-0, 41). Pour la guigne ? Il s’est blessé en le frappant (très fort). À trois jours de Manchester.Puisque Paris a déjà loupé l’objectif principal de ce match, à savoir repartir avec une infirmerie également remplie qu’à l’arrivée, reste à assurer le reste, l’habituel, le superflu, le chewing-gum à la caisse : la victoire. Et si les flocages parisiens sont inscrits en chinois en l’honneur du Nouvel An, les consignes d’ Eric Bedouet , elles, relèvent du bon français. Presser davantage. «» - et cela se ressent. Jouer plus vite vers l’avant. Conséquence, Buffon découvre l’existence du ballon comme s’il tombait sur une canette de Coca dans, les rapports de force s’inversant étrangement. Kamano en profite par deux fois (55, 60), et on ferme boutique. Les trente dernières minutes n’auront que deux fonctions : créer les conditions parfaites pour un roupillon pré-soirée, et confirmer les inquiétudes sur la capacité de Choupo-Moting à faire son job, à savoir marquer des buts. Son bégaiement devant Costil n’augure rien de bon (73), d’autant que les balbutiements pourraient bien parvenir jusqu’à Thomas Tuchel . Et c’est peut-être là le plus grave.