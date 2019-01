Paris se venge... neuf fois !

Porté par son trio d'attaque (doublé pour Neymar, triplé pour Kylian Mbappé et Edinson Cavani), le PSG a explosé Guingamp et pris sa revanche sur son bourreau de la Coupe de la Ligue. Une vengeance démoniaque reflétant la différence de niveau entre les deux équipes.

Neymar-Mbappé, ça marche aussi en 2019

Rien à faire, beaucoup à voir

Paris Saint-Germain (3-4-3) : Buffon – Kehrer, Silva (Meunier, 77e), Marquinhos – Alves, Verratti (Draxler, 19e), Di María, Bernat (Kurzawa, 68e) – Mbappé, Cavani, Neymar. Entraîneur : Tuchel.



Guingamp (4-3-3) : Caillard - Ikoko, Kerbrat, Eboa Eboa, Rebocho - Didot, Phiri, Deaux (Blas, 56e) - Ngbakoto (Djilobodji, 73e), Mendy (Rodelin, 57e), Thuram. Entraîneur : Gourvennec.

On savait qu'il s'agissait d'un accident. D'un exploit. D'une anormalité. D'un cas exceptionnel. Quasiment d'un miracle. Quand il a éliminé le Paris Saint-Germain en quarts de finale de la Coupe de la Ligue il y a exactement dix jours, Guingamp savait qu'il fallait profiter et qu'il n'en serait certainement pas de même en championnat, dans le même Parc des Princes. Mais il n'imaginait pas un tel retour de bâton.Comme le leader de Ligue 1, vexé de s'être fait sortir d'une compétition nationale qui lui appartenait depuis des lustres, a de l'orgueil, il a tenu à faire savoir qui était le patron face au dernier de la classe. Résultat : en ce samedi 20 janvier, week-end de 21journée de championnat, le club de la capitale a plié sa rencontre en 45 minutes chrono. Le temps de planter trois pions à son ex-bourreau afin de «» , comme dit si bien Ribéry. Résultat final : 9-0, avec un doublé pour Neymar et un triplé pour la paire Cavani-Mbappé. Une vengeance terrible.Durant ce premier acte, une mauvaise nouvelle pour le PSG , quand même : la blessure à la cheville de Verratti, remplacé au quart d'heure de jeu par Draxler. À ce moment-là du match, Paris mène déjà d'un but : superbement servi par Alves, Neymar vient de résister à Ikoko pour ouvrir le score. Peu après, c'est Mbappé qui se fait plaisir : suite à un double une-deux avec le Brésilien, le Français signe sa quinzième réalisation de la saison en championnat.Puis vient la seizième juste avant la pause grâce au bon boulot de Cavani. Un 3-0 sévère pour l'En Avant, mais reflétant la large supériorité des locaux qui contraste avec la souffrance des visiteurs. Pas pour rien que les deux équipes occupent des positions diamétralement opposées au classement.À la reprise, le schéma reste le même. Caillard s'interpose devant Draxler, mais il ne fait que repousser l'échéance. Car Cavani a lui aussi envie de participer à la fête. Sur un centre de Bernat, l'Uruguayen trouve la faille du gauche en une touche de balle. Avant d'envoyer un coup de boule dans les filets sur un service de Di María. 5-0, stop ou encore ? Encore, répond Neymar Jaloux des doublés de ses acolytes, le Ney' s'offre le sien, Mbappé lui rendant la pareille. Autant dire que Guingamp , à genoux et totalement dépassé, vit un véritable cauchemar. Enfer loin d'être terminé, puisque Cavani et Mbappé devancent leur partenaire pour se taper un triplé chacun. Rien à faire, les deux équipes n'évoluent pas dans le même monde. Meunier, qui achève la proie déjà morte, souhaite le répéter une dernière fois. Même si on a voulu croire l'inverse le temps d'une soirée.