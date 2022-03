Paris humilié par Benzema et le Real

Alors qu'il avait le match complètement en mains et deux buts d'avance au total, le PSG a complètement sombré et laissé le Real Madrid lui en enfiler trois en moins de 20 minutes en seconde période. Après ses deux admirables parcours de 2020 et 2021, Paris sort une nouvelle fois de la Ligue des champions par la toute toute petite porte. Et ne peut s'en prendre qu'à lui-même.

Qui d'autre ?

Benzema, Benzema, Benzema

Par Alexandre Aflalo, à Santiago Bernabéu

Real Madrid 0-1 PSGIl n’y avait que le PSG pour écrire un scénario pareil. Que le PSG pour se pointer au Bernabéu avec un but d’avance, dominer presque outrageusement la première période, ouvrir la marque, et puis sombrer. Sombrer comme seul Paris sait le faire, comme Paris l’a fait trois fois ces cinq dernières saisons en Ligue des champions alors qu’il avait la qualification sur un plateau d’argent. Ce mercredi soir à Madrid, on pourra retenir la qualification du Real Madrid, le triplé de Karim Benzema, le rendez-vous réussi entre Kylian Mbappé et la ville de Madrid. On retiendra, surtout, la nouvelle faillite collective d’un club qui n’avance plus.Dès les premières minutes, le Real fait sentir au PSG qu’il a un but à rattraper, et qu’il veut profiter d’être chez lui le rattraper vite. Les soixante-mille madrilènes du Bernabéu font peser un poids sur les joueurs parisiens que n’arrange pas du tout le pressing très intense des hommes de Carlo Ancelotti. Les dix premières minutes, Paris les passe en apnée, acculé à sa surface par des Madrilènes surmenés. Symbole de cette souffrance : Achraf Hakimi, qui a eu toutes les peines du monde à contenir un Vinicius Jr. très remuant.Et puis, petit à petit, à mesure que les spectateurs du Bernabéu se remettaient en mode silencieux et laissaient les Ultras parisiens s’occuper de la sono, Paris s'est remis à respirer. On a retrouvé une dynamique plus fidèle à celle de l’aller, avec un Real endormi face à un PSG maître du ballon et explosif en contre-attaque. Les deux premières sont signées Mbappé, qui bute sur Courtois (8, 13). Minute après minute, les Rouges et Bleus s’installent dans la moitié de terrain madrilène et y construisent quelques attaques qui font parcourir un frisson dans les travées du Bernabéu (22, 31). À la demi-heure de jeu, alors que Benzema venait de mettre à contribution Donnarumma pour la plus chaude occasion Blnanche (25e), Paris croit même ouvrir le score, mais le but, signé Mbappé est refusé pour un hors-jeu. Le Parisien le savait, ce match était son rendez-vous. Ce n’était donc que partie remise : 40minute, le génie Français est parfaitement lancé dans la profondeur par Neymar, seul face à Alaba et Courtois qui ne peuvent pas grand-chose face à sa vitesse et sa précision. Mbappé 1, Madrid 0.Au retour des vestiaires, Paris reste sur une même dynamique. Le Real ne parvient pas à trouver la solution face à la solide défense francilienne, et le PSG alterne entre des phases de possession maitrisées et des contre-attaques dévastatrices. 53minute : Kylian Mbappé marque son troisième but de la soirée, le deuxième refusé pour hors-jeu, après avoir gratifié Courtois d’un dribble désobligeant. Et puis, la boulette : pressé dans ses six mètres, Donnarumma abandonne le ballon à Vinicius après un contact avec Benzema, venu le presser. Le Brésilien la rend au Français, qui ne se fait pas prier pour égaliser (1-1, 61). Dans la minute suivante, un nouveau frisson parcourt le Bernabéu sur une tête de Benzema, toujours lui, qui frôle le montant droit de Donnarumma.https://twitter.com/ajisafemayowa__/status/1501668885896081411À 30 minutes du terme, le Bernabéu est réveillé et s’exclame sur chaque touche de balle de ses. Ça tombe bien : le Real est repassé en mode attaque, et Paris en mode souffrance. Plus brouillon, Paris joue avec le feu et sent la flamme lui chauffer de plus en plus la paume, ne comptant que sur la maladresse madrilène pour ne pas se cramer. Elle ne durera pas. Sur une énième perte de balle, Paris concède une contre-attaque éclair menée par Vinicius. L’action finit, comme bien des fois, dans les pieds de Karim Benzema, parfaitement servi par Modric et qui fusille Donnarumma. Dans la minute qui suit, une nouvelle offensive madrilène mal défendue par Paris, et le ballon, encore, atterrit dans les pieds de Benzema, qui déclenche première intention et trouve le petit filetLa fin du match n'offrira aucun miracle, aucun sursaut d'orgueil, même. Retombé dans ses travers de lose européenne, Paris a complètement abandonné le contrôle d’un match qui lui semblait acquis et laissé son adversaire lui rouler dessus. Le Real n’avait pourtant pas fière allure au terme du premier acte, mais Paris a ce je-ne-sais-quoi dans son ADN qui le laisse succomber à la pression de façon spectaculaire. On avait promis aux Parisiens l’enfer du Bernabéu, ils se le sont créés tout seuls. Comme dans ses pires souvenirs récents, le printemps sera une saison maussade, teintée d’espoirs brisés et de remises en question profondes. Il faudra au moins ça pour faire franchir un vrai palier à ce club.Courtois - Carvajal (Vazquez, 66), Militao, Alaba, Nacho - Kroos (Camavinga, 57), Modric, Valverde - Asensio (Rodrygo, 57), Benzema, Vinicius.Carlo Ancelotti.Donnarumma - Hakimi (Draxler, 89), Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Paredes (Gueye, 71), Verratti, Danilo (Di Maria, 81) - Neymar, Messi, Mbappé.Mauricio Pochettino.