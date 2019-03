Paris se remonte le moral

Un peu moins d'une semaine après son élimination en C1 par Manchester United, Paris a repris sa marche en avant en Ligue 1, en allant battre Dijon, 4-0. Marquinhos, Mbappe, Di Maria et Choupo-Moting ont marqué pour le futur champion de France.

3

Le bijou de Di Maria

Par Alexis Billebault, à Dijon

Les supporters parisiens, qui avaient boycotté le déplacement à Dijon pour protester contre la dernière sortie de leur équipe, n’en attendaient pas moins. Dans un stade Gaston-Gérard particulièrement calme, le SG a fait le taf en dominant facilement Dijon, qui ne misait pas spécialement sur ce match pour combler son retard sur Monaco et Amiens , et dont la préoccupation majeure de la semaine se situe à Guingamp , où les Bourguignons se rendront samedi.Pour le club de la capitale, dont la fin de la saison sera rythmée seulement par un championnat qui ne peut plus leur échapper et la Coupe de France , l’essentiel était de se rassurer. Il l’a fait très vite, en ouvrant le score grâce à un joli coup de boule de Marquinhos sur un corner de Di Maria, un exercice sur lequel le DFCO accuse un lourd passif en 2018-2019 (0-1, 4e). A cet instant, tout le monde avait déjà compris que la soirée serait longue et pas forcément agréable pour les Bourguignons d’Antoine Kombouaré. L’ancien entraîneur du PSG , avait décidé de laisser Allain sur le banc et de titulariser le gardien islandais Runarsson. L’insulaire, qui avait vu ses coéquipiers s’approcher du but d’Areola par Jeannot (8e) et Saïd (26e), s’était une première fois opposé à Mbappé, apprès une percée du champion du monde. Mais le deuxième face-à-face entre les deux hommes a tourné à l’avantage de l’ex monégasque, parfaitement positionné pour reprendre de près un centre de Kurzawa (0-2, 40e).La dernière fois que le PSG s’était pointé en Bourgogne, en octobre 2017, il avait attendu les derniers instants pour s’imposer grâce à un but de Meunier. Cette fois-ci, l’affaire, déjà quasiment pliée à la pause, a pris une tournure définitive alors que la seconde période venait à peine de démarrer. Di Maria s’en est chargé personnellement, en transformant avec l’aide du poteau gauche de Runnarsson le coup-franc que Jérôme Miguelgoory venait d’accorder aux parisiens (0-3, 49e). La suite ? Rien, ou pas grand-chose, entre des dijonnais essentiellement animés par la volonté de ne pas prendre une rouste moralement préjudiciable avant le déplacement en Bretagne samedi, et des parisiens occupés à gérer leur patrimoine, que Mbappé aurait pu faire fructifier si son tir n’avait pas touché le poteau (80e). Mais Choupo Moting, rentré un quart d’heure plus tôt, s’en est chargé, pour inscrire son deuxième but de la saison (90e + 2).