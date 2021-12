Paris se heurte à Nice

Maître du jeu face à l'OGC Nice, Paris a eu beau tenter d'accélérer en seconde période, il n'a pas réussi à trouver la faille dans la défense azuréenne. Battus samedi par Metz, les Aiglons sont les premiers à mettre en échec le PSG au Parc des Princes en Ligue 1 depuis le début de la saison.

Vous ne passerez pas

Tourne, tourne le PSG

PSG (4-3-3) : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe (Paredes, 77e), N. Mendes - Gueye, D. Pereira, Dina Ebimbe (Verratti, 62e) - Messi, Mbappé, Di María (Icardi, 77e). Entraîneur : Mauricio Pochettino.



Nice (4-4-2) : Benítez - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Boudaoui (Gouiri, 80e), Schneiderlin, Lemina (Thuram, 74e), Kluivert (Stengs, 74e) - Delort, Dolberg. Entraîneur : Christophe Galtier.

Ce n'est pas tout les soirs que le public du Parc des Princes peut assister à la remise du Ballon d’or à l'un des siens. C'est même une grande première dans l'histoire du club de la capitale, même si ce n'est pas pour son œuvre en rouge et bleu que Lionel Messi a été récompensé (un constat également valable pour Donnarumma et son trophée Yachine). Soir de gala donc Porte d'Auteuil pour la réception d'un nouvel ambitieux de notre belle Ligue 1, l'OGC Nice. Un choc dans lequel se sont finalement les deux gardiens qui ont assuré le spectacle grâce à plusieurs arrêts de grande classe. Condamnant ainsi les spectateurs à un score nul et vierge entre deux des meilleures attaques de l'Hexagone.Dans un premier acte disputé sur un faux rythme, ce sont donc surtout les deux portiers qui brillent. Donnarumma d'abord, sur une frappe de l'entrée de la surface de Dolberg avec une belle horizontale (9). Paris baille tranquillement pendant que les Aiglons tentent de mordre dans chaque transition vers l'avant qui se présente, mais la justesse technique n'est guère au rendez-vous. Initialement déporté côté gauche en l'absence de Neymar, un Mbappé de plus en plus axial vient réveiller Benítez, auteur d'un magnifique réflexe devant Idrissa Gueye, qui convoitait déjà le cuir à bout portant (27). Obligé de répondre à son compère argentin, Donnarumma s'offre l'arrêt du match sur un coup de boule signé Delort, à la réception d'une galette de Lotomba (32). Une dernière demi-volée d'Hakimi qui ne trouve pas le cadre après une belle action côté gauche (42) et tout ce petit monde peut regagner les vestiaires en espérant que les citrons donnent un petit coup de boost aux deux équipes, habituées à briller après le repos.Paris appuie sur l'accélérateur à la reprise et les trois attaquants trouvent enfin quelques espaces, à l'image de cette action rondement menée qui voit finalement Di María buter sur Benítez (51). Grand bonhomme de la soirée, le portier argentin se couche parfaitement dans la foulée pour priver Nuno Mendes de son premier pion en France (52). Les bouffées d'oxygène se font de plus en plus rares pour les Niçois au fil des minutes, même si sur un contre parfaitement mené, la tête plongeante de Dolberg, seul face au but, échoue sur le poteau (59). Au grand dam de Christophe Galtier. Parfaitement trouvé en pleine surface par Messi, Mbappé fait preuve d'une rare maladresse (65) et les hommes de Pochettino continuent de chercher la faille dans un bloc azuréen parfaitement organisé. Avant de sortir, Ángel Di María s'essaie à un bel enroulé qui lèche le poteau (76), mais Nice est bien la première formation à repartir du Parc des Princes avec un point cette saison. Voici malgré tout le PSG officiellement champion d'Automne. Bien anecdotique.