Paris Saint-Ouin Ouin

Une nouvelle fois éjecté bien trop tôt de la Ligue des champions, le PSG a offert un triste spectacle au coup de sifflet final, dans les couloirs du Santiago-Bernabéu. Mauricio Pochettino puis Leonardo, notamment, sont venus s'en prendre ouvertement à l'arbitrage du soir. Une rengaine devenue tristement habituelle pour le club de la capitale, après chaque sortie de route européenne.

Un scénario qui sent bon le réchauffé

Assumer pour avancer

Par Tom Binet

Qu'il doit être difficile d'être arbitre un soir d'élimination du PSG en Ligue des champions. Comme trop souvent ces dernières années, les Parisiens s'en sont pris vertement à l'homme en noir, en l'occurrence M. Makkelie, au moment d'analyser une énième sortie de route, à l'image de Mauricio Pochettino . Oubliant un peu trop de balayer devant leur propre porte.Barcelone, Manchester United, Manchester City la saison passée... Le Paris Saint-Germain a vécu son lot de déceptions, certaines dépassant même l’entendement, au fil des dernières années. Et à chaque fois, la même petite rengaine : des joueurs au directeur sportif en passant par l'entraîneur du moment ou Nasser al-Khelaïfi, il y a toujours quelqu'un pour expliquer que l'arbitrage n'a pas été à la hauteur. Se cacher derrière une décision de la VAR après le coude de Kimpembe ? Check. Accuser M. Kuipers d'avoir insulté des joueurs lors de la défaite sur la pelouse de Manchester City la saison dernière ? Check. Déplorer tout simplement la prestation globale de M. Aytekin un soir de défaite 1-6 ? Check. Se plaindre des décisions après le match aller à Madrid en 2018 avant même de connaître l'issue du match retour ? Check.La question n'est même plus de savoir si les décisions arbitrales étaient bonnes ou mauvaises. Mais simplement de constater cette capacité immuable de ce PSG à trouver un coupable majeur après chaque sortie de route. a abondé Leonardo peu après le match , sans que personne ne puisse dire avec certitude qu'un coup de sifflet s'imposait pour le coup d'épaule de Benzema.Trois semaines à peine après avoir fustigé les décisions de M. Lesage à Nantes, Paris démontre encore une fois qu'il ne sait plus perdre avec dignité., a tout de même reconnu Leonardo entre deux lamentations. Il serait peut-être temps, ne serait-ce que parce que sans ça, difficile d'imaginer un club que tout le monde dit désormais maudit briser enfin le plafond de verre sur la scène européenne. Car ce n'est pas M. Makkelie qui a contraint les Parisiens à perdre la bagatelle de 13 ballons dans leurs 30 mètres après le premier but de Karim Benzema, encaissant trois buts en aussi peu de temps en Ligue des champions depuis... la fameuse. Ni à se liquéfier totalement, dans une scène vue, revue et corrigée ces dernières années. Finalement, un seul élément manque peut-être au scénario : le carton rouge de frustration une fois l'élimination devenue inéluctable.Difficile d'imaginer le Bayern Munich, Liverpool, Milan et autresclubs européens offrir un tel spectacle à chaque élimination, aussi frustrante soit-elle. Un signe aussi de la pression gigantesque qui pèse désormais sur le club de la capitale française, dos au mur après tant d'échecs retentissants. C'est également dans sa manière de réagir après une défaite que ce PSG doitpour, comme le soulignait Marquinhos. Et arrêter de se placer en victime éternelle pour enfin aller de l'avant. Rendez-vous la saison prochaine. Avec de nouvelles excuses ?