Paris s'impose tout en douleur à Manchester

Très inquiétant pendant une grosse partie du match, le PSG a finalement réussi à chasser ses démons pour s'offrir la victoire qu'il lui fallait contre Manchester United, à Old Trafford (1-3). Les Parisiens, qui prennent la première place du groupe H, ont désormais leur destin entre leurs mains et peuvent entrevoir avec un peu plus de sérénité les huitièmes de finale.

Flotte, mais ne sombre pas

Par Alexandre Aflalo

Ouf ! Battu par United au Parc fin octobre, le PSG a rendu la pareille aux, s'offrant même le luxe d'une victoire par deux buts d'écart (1-3) qui lui offre la première place du groupe H à la différence de buts particulière. Très mal en point à l'issue de la phase aller, Paris peut souffler : s'il faudra évidemment montrer un tout autre visage pour espérer aller loin dans cette compétition, le club de la capitale s'offre une victoire franche et a un pied en huitièmes de finale. Une bouffée d'air frais qu'il s'agira d'exploiter la semaine prochaine au Parc face à Başakşehir, au moment de valider définitivement le ticket pour la suite de l'aventure aux grandes oreilles.Ultra sérieux dans leurs placements et impliqués dans le pressing en début de match, les Parisiens ne laissent pas respirer leurs adversaires et s'offrent une ouverture du score éclair. Au terme d'une belle percée, une frappe déviée de Kylian Mbappé atterrit dans les pieds de Neymar, qui ajuste De Gea dans un angle fermé. Les vingt premières minutes sont un long temps fort parisien, avec une possession étouffante (près de 70%) qui n'aboutit malheureusement pas à un break malgré de belles occasions de Florenzi (9) et de Neymar (10). Et puis arrive cette 21minute : alors que Fred et Paredes comparent la taille de leur front, l'Argentin s'écroule avec l'aide du Brésilien. Daniele Orsato décide de ne sanctionner que d'un jaune après avoir checké les images de la VAR. D'aucuns appelleraient ça un tournant : alors que le duel Fred-Paredes devenait l'attraction de ce match, le rapport de force s'inverse entre United et Paris. Les Rouge et Bleu se recroquevillent dans leur surface, ne parviennent plus à construire leurs actions, montrent à nouveau leur plus triste visage et se font punir, forcément. À la réception d'une bonne passe de Wan Bissaka à l'entrée de la surface, Rashford fusille dans le pied de Danilo, qui dévie dans les filets de Navas. Ce Paris-là ne peut décidément pas se permettre de temps faible.Les Parisiens reviennent de l'entracte sans avoir vraiment fait le plein d'énergie. Et le second acte débute par deux sommations quasiment fatales côté United : un premier raté un peu inexplicable de Martial, servi sur un plateau par Rashford (49), puis une contre-attaque éclair huit minutes plus tard qui se solde par un lob de Cavani sur la barre de Navas, puis une frappe du même Martial dans la cuisse de Marquinhos (57). Visiblement carbonisés, un peu coupés en deux, les Parisiens n'arrivent pas à se propulser vers l'avant et approcher des 18 mètres de De Gea. Et puis, de façon aussi brutale qu'inattendue, Paris a ressuscité. Vers l'heure de jeu, l'orgueil parisien sursaute, et c'est un coup tactique un peu fou (l'entrée de Bakker pour Kean et le passage en 3-5-2 des Parisiens) qui sert d'élément déclencheur. En quatre minutes, Paris enchaîne deux énormes occasions (Marquinhos, 63; Bakker, 67), puis crucifie United grâce à Marquinhos. À la suite d'un corner, le ballon revient aux 5,5 mètres jusqu'au capitaine parisien, qui s'arrache pour glisser le ballon sous la jambe de De Gea. Deux minutes plus tard, Fred récolte un deuxième jaune qui lui pendait au nez et quitte ses petits copains. Pogba (80) d'une superbe volée, puis Bruno (84) de la tête ont eu beau tenter, c'est finalement Paris qui assène le coup de grâce dans les arrêts de jeu par Neymar, à la conclusion d'une belle contre-attaque. Malgré un long moment de flottement, Paris n'a donc pas sombré. Pas cette fois.: De Gea - Wan Bissaka (Ighalo, 89), Lindelöf, Maguire, Telles - McTominay, Fred, B. Fernandes - Martial (Greenwood, 79), Rashford (Pogba, 74), Cavani (Van de Beek, 79).: Ole Gunnar Solskjær.: Navas - Florenzi (Kehrer, 78), Marquinhos, Kimpembe, Diallo (Gueye, 89) - Danilo, Paredes (Herrera, 65), Verratti (Rafinha, 78) - Neymar, Mbappé, Kean (Bakker, 65).: Thomas Tuchel.