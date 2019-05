Paris s'impose sur le fil à Angers

80

Angers (4-1-4-1) : Butelle - Manceau, Traoré, Pavlović, Pellenard - Santamaria - Fulgini (Melali, 61e), Reine-Adelaide, Pajot (Capelle, 72e), Tait - Bahoken (Kanga, 82e). Entraîneur : Stéphane Moulin.



PSG (3-4-2-1) : Buffon - Dagba, Marquinhos, Mbe Soh - Dani Alves (Kurzawa, 70e), Verratti, Paredes, Bernat - Neymar (Choupo, 90e), Di María (Draxler, 77e) - Cavani. Entraîneur : Thomas Tuchel.

Cette fois, Paris a tenu le coup jusqu'au bout.Après trois défaites en déplacement à Lille Nantes et Montpellier , le PSG a réussi à inverser la tendance sur la pelouse d' Angers ce samedi après-midi (1-2). Porté par un Neymar plus influent que lors de ses dernières sorties, Paris subit pourtant lors de l'entame de match. Buffon est décisif d'entrée coup sur coup, d'abord sur une tentative de Tait (9) puis à bout portant devant Bahoken (16). Angers a laissé passer sa chance, car quatre minutes plus tard, Neymar claque un double « une-deux » avec Dani Alves et trompe Butelle d'un sublime coup de tête (20).Le plus dur est fait pour la bande à Tuchel, qui va même faire le break grâce à Di María au retour des vestiaires (58). Paris se dirige alors vers un succès tranquille, jusqu'à cette percée plein axe de Kanga, stoppé irrégulièrement par Marquinhos au point de penalty. Carton rouge, penalty transformé par Tait en deux temps (88). Mais contrairement aux dernières fois, le PSG tient et se rassure un peu en cette fin d'année compliquée.